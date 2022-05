Após ser interrompida em setembro, partida entre Brasil e Argentina será reagendada, diz Fifa

O Comitê de Apelação da Fifa (Federação Internacional de Futebol) decidiu, nesta segunda-feira (9), que a partida das eliminatórias para a Copa do Mundo entre Brasil e Argentina que foi abandonada no ano passado deve ser reagendada, depois de considerar os recursos apresentados pelas federações de ambos os países.

O jogo de setembro foi suspenso poucos minutos após o pontapé inicial quando as autoridades sanitárias brasileiras invadiram o gramado para impedir que jogadores argentinos que moram na Inglaterra jogassem, dizendo que haviam violado as regras de quarentena da covid-19 do país.

As duas equipes já se classificaram para a Copa do Mundo do Catar no final deste ano, com o Brasil liderando as eliminatórias e a Argentina terminando em segundo lugar. Mas a Fifa havia decidido em fevereiro que a partida deveria ser repetida.





A Fifa também multou a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e a AFA (Associação do Futebol Argentino) em 500.000 francos suíços (R$ 2,6 milhões) e 200.000 francos suíços (R$ 1 milhão), respectivamente, por não terem garantido "ordem e segurança".





Entretanto, o Comitê de Apelação disse que havia decidido reduzir a multa da CBF em 250.000 francos suíços (R$1,3 milhão), enquanto a multa da AFA havia sido reduzida em 100.000 francos suíços (R$ 516 mil). No mês passado, a AFA havia dito que levaria seu recurso ao Tribunal de Arbitragem para o Esporte.

Brasil e Argentina também se enfrentarão em junho em um amistoso em Melbourne.