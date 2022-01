Antony marca em nova vitória do Ajax e Atlético avança na Champions

O Ajax (HOL) fechou sua campanha na fase de grupos da Champions League com 100% de aproveitamento. Nesta terça-feira (7), o clube holandês recebeu o Sporting (POR), em Amsterdã, e venceu por 4 a 2, sua sexta vitória em seis partidas.



Antony e David Neres marcaram na goleada sobre os portugueses. Companheiro da dupla brasileira, o centroavante Sébastien Haller anotou o seu 10º gol no torneio, o que o coloca como artilheiro da competição.



Líder do Grupo C com 18 pontos, o Ajax já estava classificado para as oitavas de final da Champions. Apesar da goleada sofrida, o Sporting assegurou uma vaga na próxima fase ao se classificar na segunda colocação.



Quem também confirmou a campanha perfeita na fase de grupos nesta terça foi o Liverpool (ING), que venceu o Milan (ITA) por 2 a 1, de virada, na Itália. Com 18 pontos no Grupo B, a equipe de Jürgen Klopp já havia garantido a classificação ao mata-mata.

O resultado, contudo, eliminou os italianos, que ficaram na lanterna do grupo e não conseguiram vaga nem na Europa League.



No outro confronto da chave, o Atlético de Madrid (ESP) foi a Portugal e superou o Porto (POR), por 3 a 1, gols de Antoine Griezmann, Ángel Correa e Rodrigo De Paul. A vitória classificou os espanhóis para as oitavas de final. O Porto, terceiro colocado do Grupo B, disputará a Europa League.



Pelo Grupo D, Real Madrid (ESP) e Inter de Milão (ITA), que já tinham assegurado a classificação, se enfrentaram na capital espanhola.



O time do técnico Carlo Ancelotti venceu os italianos por 2 a 0 (Toni Kroos e Asensio marcaram) e passou em primeiro do grupo, com 15 pontos. O clube de Milão, com 10, se classificou na segunda posição.



Mais cedo nesta terça, o Paris Saint-Germain (FRA) goleou o Club Brugge (BEL) por 4 a 1, no Parque dos Príncipes. Kylian Mbappé e Lionel Messi marcaram duas vezes cada na goleada dos parisienses.



Na outra partida do Grupo A, o Manchester City (ING) perdeu para o RB Leipzig (ALE) por 2 a 1, mas já havia garantido antecipadamente a primeira colocação do grupo. Com 12 pontos, a equipe de Pep Guardiola avançou como líder de sua chave, enquanto o Paris Saint-Germain, com 10 pontos, se classificou na segunda posição.