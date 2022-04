Adilson Batista quer Londrina com "coragem e atitude" na Arena

O Londrina decide no domingo (20) a sua sorte no Campeonato Paranaense. Com a vantagem do empate, o Tubarão encara o Athletico, na Arena da Baixada, em busca de uma vaga na semifinal. A classificação vale também uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Satisfeito com o desempenho da equipe na vitória por 1 a 0, no estádio do Café, o técnico Adilson Batista espera que o LEC tenha a mesma postura nesta segunda partida. O treinador alviceleste reconheceu a força do rival, que vai escalar o time principal, mas mostrou confiança no trabalho que está sendo realizado.

Continua depois da publicidade





"Não devemos fugir muito do que fizemos, independente da qualificação do adversário e dos atletas que estarão em campo. Temos que enfrentar com coragem e atitude, tomando os devidos cuidados que a partida exige", apontou Adilson Batista.





O Athletico precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar ou de uma vitória simples para levar a disputa para os pênaltis. O rubro-negro aposta na força como mandante e no gramado sintético para reverter a vantagem alviceleste. "Estamos dando ênfase nestas questões nos treinamentos. Na velocidade do jogo, do gramado e do time do Athletico, que usa muito bem estes fatores. Precisamos estar bem posicionados e atentos", frisou.





Continue lendo na Folha de Londrina.