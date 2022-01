Abel Ferreira decide ficar no Palmeiras e será o técnico do time em 2022

Abel Ferreira vai mesmo começar 2022 no comando do Palmeiras. De férias em Portugal, o treinador português refletiu e decidiu dar continuidade no vitorioso trabalho no futebol brasileiro.

Depois de considerar ficar parado, visto a exigência da última temporada, Abel tem como próximo passo, com calma, discutir os moldes da renovação de contrato até dezembro de 2024. O atual contrato do treinador vai até dezembro do ano que vem.

A assinatura do novo acordo com o treinador é a prioridade da recém-eleita presidente Leila Pereira, que, além de um aumento salarial, prometeu reforços de peso à comissão técnica do Palmeiras.





Mesmo distante, o português acompanhou com atenção as recentes movimentações no mercado da bola alviverde. Aprovou, por exemplo, o goleiro Marcelo Lomba e o meio-campista Eduard Atuesta.





A permanência de Abel, no entanto, não garante o afastamento dos interessados do exterior e, consequentemente, uma eventual saída no decorrer de 2022 –continua na lista de alvos prioritários do Leeds e, nos últimos dias, recebeu uma segunda sondagem do Besiktas.

Desde que chegou ao Palmeiras, em outubro de 2020, Abel Ferreira, de 42 anos, já conquistou três títulos: duas vezes a Copa Libertadores (2020 e 2021) e uma vez a Copa do Brasil (2020).