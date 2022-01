Corinthians libera Sornoza ao Del Valle e encerra vínculo com o meia

O Corinthians e o meia Junior Sornoza rescindiram contrato, que era até o fim de dezembro de 2022. Com isso, o jogador ficou livre no mercado da bola para assinar com o Independiente del Valle, do Equador, por três temporadas. O Timão não recebeu nada pelo negócio, mas manteve uma participação não divulgada nos direitos federativos do atleta.

Sornoza estava emprestado pelo Corinthians ao Del Valle e foi campeão equatoriano nesta temporada. Como o meia não teria espaço no elenco comandado por Sylvinho em 2022 e tinha o desejo de permanecer em seu país-natal, as partes chegaram a um acordo e rescindiram o contrato de forma amigável.

Em 2019, o clube do Parque São Jorge pagou cerca de R$ 10 milhões para adquirir 100% dos direitos do equatoriano. Em sua temporada de estreia, Sornoza foi decisivo no segundo jogo da final do Campeonato Paulista ao acertar o passe que culminou no gol de Vagner Love e na conquista do estadual daquele ano.



Ao todo, o jogador vestiu a camisa do Corinthians em 50 oportunidades e marcou um gol. Depois, sem espaço com Tiago Nunes, Dyego Coelho, Vagner Mancini e Sylvinho foi emprestado para Tijuana, do México, LDU e Independiente del Valle, ambos do Equador.