Conheça curiosidades e conquistas do Brasil nas paralimpíadas

Os Jogos Paralímpicos estão chegando ao fim neste domingo, dia 05 de setembro. Conheça as curiosidades e as maiores conquistas brasileiras na história das paralimpíadas.

Continua depois da publicidade





Paralimpíadas ou Paraolimpíadas?





Desde 2011 a forma correta de se referir aos jogos é Paralimpíadas. Após os Jogos Panamericanos de Guadalajara, no México, em 2011, o CPI (Comitê Paralímpico Internacional) determinou que todos os comitês nacionais padronizassem o termo "Paralimpíada" e, por consequência, "Jogos Paralímpicos" e "atletas paralímpicos".

Continua depois da publicidade





A mudança aconteceu para padronizar a grafia dos países que falam português, já que em inglês o termo é "Paralympics", e nunca foi usado de outra forma. Neste ano os Jogos aconteceram do dia 24 de agosto até amanhã, dia 05 de setembro.

Continua depois da publicidade





Início





Tudo começou na Segunda Guerra Mundial com um médico neurologista refugiado da Alemanha nazista. Ludwig Guttmann era judeu, fugiu da opressão nazista e imigrou para o Reino Unido em 1939. Lá, ele trabalhou em uma enfermaria militar inglesa para ferimentos na cabeça e revolucionou o modo como os feridos eram tratados: primeiro, ele implementou o procedimento de virar os pacientes a cada duas horas para que eles não tivessem mais lesões por pressão; depois, ele introduziu a atividade física para a reabilitação dos pacientes.

Continua depois da publicidade





Essa última medida foi fundamental para que a ideia dos Jogos Paralímpicos pudesse surgir, mais tarde. Em 1948, Guttmann organizou a primeira competição para homens e mulheres com algum tipo de lesão, os Jogos Stoke Mandeville, que foi planejada para coincidir com a abertura dos Jogos Olímpicos de 1948 em Londres. A partir daí, os Jogos de Guttmann foram se popularizando, com proporções internacionais, até que, em 1960, os jogos para atletas com deficiência aconteceram junto da Olimpíada de Roma.



Continua depois da publicidade





Continue lendo na Folha de Londrina.





*Supervisionado pela editora Patricia Maria Alves