Cascavel goleia o Magnus e conquista título inédito da Liga Nacional

Foi uma manhã praticamente perfeita para os mais de 1.300 torcedores que lotaram o Ginásio da Neva, em Cascavel, no Paraná. Eles viram o time da casa golear o Magnus por 6 a 0 e conquistar o título de campeão da LNF (Liga Nacional de Futsal) pela primeira vez na história.

A partida foi transmitida ao vivo pela TV Brasil, e definida na primeira etapa, período no qual a Serpente marcou todos os seus gols.

Depois da vitória por 3 a 1 no jogo de ida, no domingo passado (12), o Cascavel já tinha a vantagem do empate no confronto final, enquanto o Magnus precisava vencer no tempo normal e na prorrogação. A expectativa era de que a equipe sorocabana entrasse com uma postura mais agressiva buscando o gol desde o começo.





No entanto, a estratégia foi por água abaixo com menos de um minuto de jogo, quando Dieguinho, livre de marcação, completou uma cobrança de lateral pela esquerda e abriu o placar para os donos da casa. Daí em diante, o Magnus - que defendia o título - perdeu o controle da partida e o Cascavel enfileirou gols na primeira etapa.





Quando já perdia por 4 a 0, a equipe empregou a tática de usar um goleiro-linha e rapidamente sofreu mais dois gols. O maior dano foi causado pelo pivô Roni, que fez dois gols e assumiu a artilharia da LNF, com 19 gols.

Na segunda etapa, com o título praticamente garantido, o Cascavel desacelerou e deixou o relógio correr até a confirmação do título inédito. Foi a realização de um sonho antigo para a equipe paranaense, que tem 30 anos de existência e, antes desta edição, tinha como melhor resultado um sexto lugar, em dez participações na LNF.





Este ano, o Cascavel fez uma campanha brilhante, foram 16 vitórias e duas derrotas em 22 jogos, conquistando o título de forma incontestável.