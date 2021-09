Brasil vence a Argentina e fatura 33º título Sul-americano de vôlei

O Brasil derrotou a Argentina por 3 sets a 1, parciais de 25/17, 24/26, 25/18 e 25/18, e faturou mais um título do Sul-americano de vôlei masculino na manhã deste domingo (5). Com essa conquista, a seleção brasileira segue vencendo todos os campeonatos continentais no qual participou - são 33 títulos em 34 edições, já que em 1964 os brasileiros não competiram.



Com a vitória, o Brasil chegou aos 12 pontos, em quatro jogos, e concluiu a competição com 100% de aproveitamento, perdendo apenas um set -na partida de hoje- durante todo o campeonato.

Vale citar que neste Sul-americano a seleção brasileira estava com alguns jogadores diferentes com relação às Olimpíadas: Vaccari, Maique, Flávio, Adriano, Aboubacar, Cledenilson e João Rafael. Wallace, por exemplo, antes da competição havia anunciado sua aposentadoria da seleção.

Esse foi o primeiro confronto entre as seleções desde que a Argentina venceu a disputa pelo bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.





1º SET

O Brasil começou muito bem, com Maique fazendo boas defesas e Alan colocando a bola no chão. Depois de um início mais acirrado, os brasileiros foram muito superiores e conseguiram manter uma boa diferença no placar, fechando o primeiro set com tranquilidade por 25 a 17.





2º SET

Em mais um início disputado, com ponto lá ponto cá, com a Argentina sem impondo mais e não permitindo que o Brasil abrisse uma vantagem. Os argentinos pegaram confiança no jogo, conseguiram abrir dois pontos - 9 a 7 -, mas, após isso, a partida voltou a ficar acirrada.





Renan Dal Zotto pediu tempo para tentar reorganizar a seleção brasileira, mas os argentinos voltaram inspirados e conseguiram abrir a maior vantagem do set, três pontos. O Brasil conseguiu reagir, colando no placar, mas a Argentina fechou o set por 26 a 24.

3º SET

Com a partida empatada, o começo do terceiro set foi muito disputado. Com as duas equipes bem no jogo e o placar parelho, chegando a ficar 13 a 13. Depois disso, o Brasil conseguiu se impor e abrir cinco pontos de vantagem num momento importante, 20 a 15. O técnico argentino parou o jogo para tentar acabar com a sequência brasileira, mas não funcionou e os comandados de Renan fecharam em 25 a 18.

4º SET

O Brasil fez um início avassalador, abrindo 7 a 1 com muita facilidade. Mas a Argentina voltou para o set e conseguiu diminuir a vantagem para apenas dois pontos. Apesar disso, a seleção brasileira não se abalou e seguiu jogando muito bem.

Com o set encaminhado, o Brasil garantiu a conquista do 33º título de Sul-americano, fechando com o placar de 25 a 18.