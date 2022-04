Brasil estreia contra a Sérvia na Copa do Mundo; veja os grupos

A Fifa (Federação Internacional de Futebol) sorteou na tarde desta sexta-feira (1º) os grupos em que jogarão as 32 seleções de futebol na Copa do Mundo no Catar. O Brasil caiu no grupo G, ao lado de Camarões, Sérvia e Suiça. A primeira partida da seleção brasileira acontecerá no dia 24 de novembro, contra a Sérvia.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Ainda na fase de grupos, o Brasil jogará contra a Suíça, no dia 28 de novembro, e encerrará a primeira fase contra o Camarões, em 2 de dezembro. Os horários das partidas ainda não foram definidos.

Continua depois da publicidade





O jogo que vai abrir a Copa será entre Catar e Equador, no dia 21 de novembro, às 7h, no horário de Brasília.



Como ainda há três vagas a serem preenchidas (denominadas como play-off na tabela abaixo), serão feitos jogos para repescagem entre Costa Rica e Nova Zelândia; Austrália ou Emirados Árabes Unidos contra o Peru; e País de Gales contra Escócia ou Ucrânia. A Copa do Catar estreia em 21 de novembro e tem previsão de término para o dia 18 de dezembro.