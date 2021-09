Apucarana recebe com festa atleta paralímpico que foi medalhista em Tóquio

O paratleta Giovane Vieira de Paula, 23, foi recebido no sábado pela manhã (25) em Apucarana. Medalha de prata na paracanoagem na prova de 200m, categoria VL3, nos Jogos Paralímpicos de Tóquio (Japão) 2021, Giovane desfilou no caminhão do Corpo de Bombeiros pela Avenida Curitiba. Ele desfilou com a medalha no peito e foi saudado e ovacionado pelas pessoas que passavam pela região central da cidade. Giovane esteve acompanhado dos jovens corredores Cauã Carlos Lucchesi da Silva e Gabriely Eduarda Santos Souza, da equipe de atletismo da Secretaria Municipal de Esportes de Apucarana, que vão disputar pela Seleção Paranaense os Jogos Escolares Brasileiros (JEB´s) de 29 de outubro a 5 de novembro no Rio de Janeiro.

O prefeito Junior da Femac entregou uma placa de honra ao mérito ao paratleta em cerimônia realizada em frente da Catedral Nossa Senhora de Lourdes. O atleta, que também é conhecido como Pantera Negra, estava acompanhado da mãe Jane Rezende de Moraes e familiares.

O prefeito Junior da Femac disse que Apucarana estava vivendo um dia histórico. “Em cada remada que você dava 140 mil habitantes dessa terra remavam com você. Fica para nós o teu exemplo para essas crianças que estão aqui. O esporte é importante, é vida e superação. Você é um orgulho para todos nós, muito obrigado e não pare nunca, e da nossa parte vamos fazer de tudo para te ajudar”, destacou o prefeito Junior da Femac.





Giovane agradeceu a recepção dos apucaranenses e do prefeito. “Muito feliz estar na minha cidade e ter o carinho de todos, sempre contando com o apoio e a vibração dos apucaranenses. Isso me dá muita força e incentivo, sempre primeiramente agradecendo a Deus. E podem ter certeza que em Paris (próxima Paralimpíada) eu vou me dedicar nos treinamentos todos os dias, todas as horas e todas as noites para conseguir mais uma medalha para minha grande cidade linda. Também agradeço a todos os meus professores, que sempre estiveram comigo, aqueles que abriram a porta, e a Casa Lar que me deu amor e carinho”, disse Giovane, que está de férias e volta a competir somente no ano que vem.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes de Apucarana, que está viajando acompanhando os atletas da cidade na disputa do Paranaense de Atletismo em Cascavel, deixou a sua mensagem para Giovane. “Com muito orgulho que nós apucaranenses recebemos de braços abertos o nosso paratleta. Parabéns pela conquista da medalha de prata nos Jogos Paralímpicos realizados em Tóquio. Hoje é um dia muito especial e importante para o esporte da nossa cidade”, disse o professor Grillo.





O também professor Tom Barros, superintendente da pasta, disse que a conquista de Giovane entra para a história do esporte da cidade. “A medalha de prata alcançada nos Jogos Paralímpicos em Tóquio nos enche de alegria e satisfação. É espetacular e gratificante ver um atleta da nossa terra brilhando e nos representando com o seu talento. O Giovane é um campeão da vida e do esporte, um exemplo positivo para os mais jovens que um dia sonham em poder participar de uma competição a nível mundial”, destaca Tom.(com informações da Prefeitura de Apucarana)