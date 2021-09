Após vitória sobre Athletico, Cascavel enfrenta Londrina EC na final do Paranaense

O FC Cascavel venceu o Athletico no jogo de volta pela semifinal do Campeonato Paranaense por 2 a 1, depois de empatar em 1 a 1 na primeira partida. O resultado agregado foi de 3 a 2. Com o resultado o time da Serpente Aurinegra será o adversário do Londrina na final da competição. As datas da final ainda serão definidas, mas o fato do FC Cascavel não ter um calendário tão atribulado como o do Athletico facilita para encontrar uma data que seja adequada para as duas equipes para as finais. A previsão inicial era que a competição terminasse em maio, mas a pandemia e os decretos de restrição de eventos impossibilitaram o cumprimento do cronograma.

O gol do Furacão saiu logo no início do primeiro tempo. Renato Kayser roubou a bola de Gama e passou para Nikão na área, que chutou de pé esquerdo no canto esquerdo de Ricardo aos 5 minutos do primeiro tempo. O empate veio aos 2 minutos do segundo tempo. Willyan Sotto arrancou pela direita e fez o cruzamento, Rogério avançou sozinho e, de cabeça, marcou para o Aurinegro, sem chances para o goleiro Anderson. Aos 19 minutos do segundo tempo, o FC Cascavel virou o jogo. Depois de cobrança de escanteio de Sotto, Léo Itaperuna se antecipou em relação a Richard e, de cabeça, marcou o gol que deu vantagem ao time do Oeste.







