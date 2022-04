Zé Felipe se declara em aniversário de Virgínia

O cantor e compositor Zé Felipe, 23, usou suas redes sociais para homenagear sua esposa, Virginia Fonseca, que completa 23 anos nesta quarta-feira (6). O artista compartilhou uma foto de quando a influenciadora era um bebê e se declarou na legenda.

"Te olhando assim, passam mil coisas na minha cabeça. Será que ela sabia o tanto de coisas que boas que faria e conquistaria? Que seria responsável pelo coração desse cara aqui? Você é extraordinária, amor", começou ele na legenda.

O cantor seguiu dizendo que ela "dá conta" de fazer tudo, e que espera "que nossos filhos tenham tudo o que você transmite para a nossa família". O artista então agradece pelo companheirismo da amada, com quem se casou no ano de 2021.



"Nosso amor é raro e forte. Que Deus te abençoe, te proteja! Vejo um futuro lindo para você, gigante, ao seu lado, sempre. Feliz aniversário. Te amo", finalizou o artista. A publicação já conta com mais de 470 mil curtidas. Virginia agradeceu o marido nos comentários. "Obrigada por tudo que faz por mim e pela nossa família, juntos sempre", escreveu.



Recentemente, os dois anunciaram que estão esperando o segundo filho. Em maio de 2021, a influenciadora deu à luz Maria Alice, de nove meses. Virgínia chegou a falar para seus seguidores que sonhou estar grávida de outra menina.

"Esqueci de comentar com vocês. Hoje sonhei que estava grávida de outra menina. Era o chá revelação e aí falaram para mim. Fiquei sem acreditar, porque estava jurando que era menino! É isso, vamos aguardar para ver", escreveu nos Stories de seu Instagram.



Na sequência de vídeos, ela ainda apareceu dançando a coreografia do sucesso "Envolver", de Anitta, que alcançou o 1º lugar no top mundial de músicas mais ouvidas pelo Spotify. "Minha obstetra liberou fazer essa dancinha viu grupo?", escreveu ela na legenda. "O Brasil está com você, Anitta."