Xanddy, do Harmonia do Samba, testa positivo para Covid-19 e cancela shows

O cantor Xanddy, 42, da banda Harmonia do Samba, recebeu o diagnóstico de Covid-19 nesta quarta-feira (29) e cancelou todos os shows previstos para os próximos dias.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Xanddy está com sintomas leves e descobriu a contaminação após fazer um teste antes de cumprir a agenda de apresentações no final do ano.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





"Todas as apresentações do cantor e sua banda previstas para esse período serão canceladas/adiadas", diz comunicado do grupo.





O artista tomou todas as doses da vacina contra o coronavírus, inclusive a de reforço.





"Ele e toda a família Harmonia lamentam o ocorrido, bem como toda expectativa gerada ao público de cada região onde fariam apresentação", afirma a nota divulgada nas redes sociais.

Continua depois da publicidade





A agenda de apresentações da banda neste final de ano começaria nesta quinta-feira (30), com shows em Porto Seguro e Trancoso, na Bahia. No dia 31, o grupo se apresentaria em Aracaju (SE). E nos dias seguintes faria shows em Maceió (AL) e Ilhéus (BA).