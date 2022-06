William Bonner recria cena de Rocky Balboa

O jornalista William Bonner divertiu seus seguidores do Instagram na última quinta-feira (9) ao compartilhar um vídeo subindo a escadaria do Museu de Arte da Filadélfia ao som de Gonna Fly Now, de Bill Conti, reproduzindo a famosa cena de “Rocky – O Lutador”, filme de 1976.

Bonner ainda contou que quis reproduzir a cena do filme porque foi desafiado por sua esposa Natasha Dantas: “Quando a gente estava junto da estátua do Rocky, na Filadélfia, minha mulher falou assim para mim: ‘Duvido que você suba correndo a escadaria do Museu da Filadélfia, que nem o Rocky fez no filme, e lá em cima ainda comemorar com pulinhos. Duvido’.”

