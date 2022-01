Viih Tube reclama após desembolsar R$ 700 para abastecer seu Porsche Cayenne

Viih Tube apareceu nas redes sociais inconformada com o preço da gasolina. Após abastecer o carro neste domingo (12), a ex-BBB revelou que gastou R$ 700.

A participante do "BBB 21" é dona de um Porsche Cayenne. Antes de entrar no programa, a influenciadora dirigia um "resto de rico": um Mini Cooper One ano 2011 que foi comprado por ela em 2019.

Um dos motivos pela escolha era o de ter medo de danificar um carro muito caro - no caso, o Mini foi comprado antes mesmo de ela tirar a CNH (Carteira Nacional de Habilitação).





Lance com Lipe Ribeiro





O "lance" entre Viih Tube e Lipe Ribeiro, iniciado na badalada "Farofa da Gkay", tem ganhado novas páginas a cada dia. Ontem, depois de curtir um show de Dennis DJ juntos, Viih recebeu um "anel de compromisso" de Lipe.

O ex-participante de "A Fazenda" e "De Férias com o Ex" compartilhou a "novidade" em seus stories, com a legenda "A gente é maluco" e mostrando o anel no dedo de Viih, que estava rindo no vídeo.