Veja lista de filmes e séries em streamings para quem foge da temática de Natal

Netflix

"Não Olha Para Cima": Os assinantes do streaming podem se esquecer da véspera de Natal e se concentrar em um cometa que está prestes a colidir com o planeta terra. Faltando apenas seis meses para a tragédia, dois astrônomos correm contra o tempo para conquistar a atenção da mídia e das pessoas que estão mais preocupadas com as redes sociais.

"Emily em Paris": Nesta segunda temporada da série, que estreia dia 22 de dezembro na plataforma, Emily (Lily Collins) já está mais acostumada com a vida em Paris, não se perde mais nas ruas, mas continua sem entender bem os franceses. Ela se concentra no trabalho, mas o coração começa a bater mais forte com a chegada de um estrangeiro no curso de francês.

Globoplay

"Marighella": Um dos filmes mais assistidos da plataforma, ele acompanha a história do ex-deputado, poeta e guerrilheiro brasileiro Carlos Marighella (Seu Jorge), assassinado pela ditadura militar. Ele deixa para trás o filho para pegar em armas com outros guerrilheiros, tornando-se um notório inimigo da ditadura.

Amazon Prime Vídeo

"Bloodshot": Depois de ser morto em combate, o soldado Ray Garrison é trazido de volta à vida com uma tecnologia de nanotecnologia avançada. Ele passa a ter uma incrível força e a habilidade de se curar instantaneamente, mas volta a vida com a memória apagada. Ele se revolta e tenta recuperar suas lembranças e se vingar de quem fez isso.

"Os Órfãos" : Uma jovem babá é contratada para cuidar de dois órfãos, que perderam os pais em um acidente próximo da mansão onde vivem com o tio no interior do Maine, nos Estados Unidos. Logo ela descobre que existem outros moradores, não vivos, e tanto as crianças quanto a casa guardam segredos sombrios.

HBO Max





"And Just Like That": É uma sequência da série icônica "Sex And The City", da virada do milênio, mas 17 anos depois e sem a personagem Samantha Jones (Kim Cattrall). As amigas Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis) mostram que, se a vida dos 30 anos já era complexa, elas agora precisam lidar com novos dilemas dos 50 anos





"Tempestade Planeta Fúria": A ocorrência cada vez mais frequente de eventos climáticos capazes de ameaçar a existência da humanidade faz com que seja criada uma extensa rede de satélites ao redor de todo o planeta. Mas algo dá errado com os satélites que controlam o clima e previne desastres naturais. Começa uma corrida para descobrir a real ameaça antes que uma tempestade mundial acabe com tudo.





"72 horas": John Brennan (Russell Crowe) é um professor universitário que leva uma vida perfeita até sua esposa Lara (Elizabeth Banks) ser acusada de ter cometido um assassinato. Depois ela é condenada à prisão perpétua e não podendo apelar mais, ele tem apenas 72 horas para elaborar o plano para tirá-la da prisão