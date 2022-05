Tiago Abravanel diz que edição foi a 'mais flopada da história' do BBB

Durante um show que fez em São Paulo na noite da última sexta-feira (15), o cantor e ex-participante do Big Brother Brasil 22 (Globo) Tiago Abravanel criticou a edição da qual desistiu ao dizer que ela foi um fracasso.





Ao reunir alguns dos ex-confinados no palco, deu o recado. "O mais flopado da história", declarou ao lado de Lucas Bissoli, Eslovênia Marques, Vyni, Laís Caldas e Larissa Tomásia.





Junto do grupo estava Flayslane, a Flay do BBB 20, mas ela preferiu sair correndo antes do discurso. "A Flay saiu correndo porque o dela bombou", disparou Abravanel.





Vale lembrar que o próprio neto de Silvio Santos não aguentou a pressão. Em 27 de fevereiro, ele apertou o botão de desistência do programa e deixou o jogo. Quando começou a tocar a sirene, os outros brothers se desesperaram. "Por que? Por que, gente?", indagou Lina.





O neto de Silvio Santos saiu sem dizer nada para os outros brothers. Ele passou pelos cômodos se despedindo. "Obrigado, obrigado, obrigado, obrigado", repetia baixinho. Ao chegar na sala, em frente ao botão de desistência, Tiago fez o sinal da cruz, ficou em silêncio por alguns segundos e disse: "Acabou para mim". Na sequência, apertou o botão e seguiu para o confessionário.





Os brothers que estavam dormindo na sala acordaram assustados com o alarme. "Tiago, não", gritou Eliezer. Inicialmente, alguns deles não entenderam o que estava acontecendo.





Posteriormente, em entrevista ao site F5, Tiago disse que não soube jogar. "Eu sempre fui muito fã do programa, assisti as edições anteriores e era louco pela dinâmica. Foi isso que me motivou a participar. Mas eu entendi que não sei jogar, imaginei que pudesse jogá-lo como eu achava que era possível", disse ele, que foi aos poucos perdendo as relações na casa, algo que sempre valorizava.





"Mas a minha saída foi um processo que fui decidindo aos poucos. Eu estava confuso com meus sentimentos e vinha há um tempo assim. Foi um processo mesmo para entender o quanto estar lá dentro estava me fazendo bem", avaliou.