Renata Vasconcellos aparece com irmã gêmea e confunde web com semelhança

A jornalista Renata Vasconcellos, 49, confundiu fãs e internautas ao compartilhar fotos ao lado de Lanza Mazza, sua irmã gêmea. Ela publicou os registros em seu perfil oficial do Instagram, e mostrou que passou o último sábado (19) ao lado da irmã.

"Lindas. Você é a de branco? Confesso que fiquei confusa", escreveu a apresentadora Camila Bomfim.

"Gatas em dose dupla!", comentou o médico Thales Bretas. "Quando Deus desenhou gostou tanto que mandou duas!", disse Astrid Fontenelle.





Vasconcellos compartilhou três publicações com fotos da irmã. Internautas começaram a apostar qual das duras seria a jornalista. "Agora já acho que você é a de preto... Renata, faz alguma coisa! Quem é você?", escreveu uma. "Eu aposto na Renata de branco", brincou outra. "A Renata tem um clone?", escreveu uma terceira.





Em junho do ano passado, a jornalista afirmou que o trabalho à frente do Jornal Nacional (Globo) ficou mais intenso durante a pandemia de coronavírus. "Além da carga maior, tem o peso da situação, que é difícil, dramática", lembrou em entrevista à revista Claudia.

"A gente pega força na responsabilidade do nosso trabalho", avalia. "Claro que tenho medo, dificuldade, apreensões, mas penso no meu propósito como jornalista". Ela recorda uma conversa sobre o assunto com o colega William Bonner, apresentador e editor-chefe do telejornal.





"O Bonner me perguntou uma vez: 'Você está cansada?'. Eu respondi: 'Sim, mas atenta e vigilante'", disse. A apresentadora diz que não se furta de demonstrar seus sentimentos na bancada. "Eu me emociono mesmo, porque me afeta visceralmente", contou.