Quem sai no paredão do BBB - PA, Lucas ou Scooby?

O décimo paredão do Big Brother Brasil 22 foi formado no domingo (27) e deixou muitos de queixo caído com os resultados.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Na última quinta-feira (24), a prova do líder foi de resistência, e os quatro últimos competidores a permanecerem firmes foram Lina, Paulo André, Douglas Silva e Pedro Scooby.

Continua depois da publicidade





Os meninos, ao verem que Lina estava sofrendo bastante para continuar na prova, decidiram, em um ato de bondade, desistir ao mesmo tempo. Dessa forma, Lina seria a nova líder. Até aí tudo muito lindo, um gesto bacana que, no entanto, foi reprovado por Arthur, já que provavelmente Lina o colocaria no paredão.





Os internautas dividiram opiniões - enquanto alguns acharam uma cena muito bonita e um gesto de carinho, outros já concordaram com Arthur e não pouparam comentários nas redes sociais. “Aí ela vai e indica um deles”, comentou uma telespectadora.





Mas, no fim das contas, isso era uma decisão que cabia exclusivamente à nova líder e a única coisa a se fazer era esperar até domingo, na formação do paredão. E o dia finalmente chegou. Como PA ganhou a prova do anjo, decidiu imunizar Arthur para garantir que sua atitude da prova do líder não fosse prejudicar seu amigo, e foi aí que o tiro saiu pela culatra.

Continua depois da publicidade





Surpreendendo a alguns e comprovando a teoria de outros, a líder Lina indicou PA - uma das pessoas que deu a liderança a ela. Portanto, o atleta não pôde disputar a prova bate-volta e já foi direto para o paredão.





Os outros três indicados pela casa foram Lucas, Scooby e Eliezer, que disputaram a prova bate-volta e Eliezer venceu, o que ocasionou o paredão da semana. Quem será o próximo eliminado?





Enquanto as equipes de PA e Scooby torcem contra Lucas, a equipe de Lucas é contra Scooby. Agora, cabe ao público escolher quem fica na casa. O resultado será revelado durante a exibição do programa na terça-feira (29).





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.