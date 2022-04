'Poliana Moça': Confira quem é quem na novela infanto-juvenil do SBT

Prestes a completar dois anos do fim de "As Aventuras de Poliana" (SBT), o elenco da novela infanto-juvenil se reúne novamente, após um período de suspensão das gravações, devido à pandemia de coronavírus, para dar continuidade a história de Iris Abravanel, 73, e traçar novos caminhos em "Poliana Moça", em seus mais de 200 capítulos.

Confira abaixo quem é quem em "Poliana Moça":







Poliana (Sophia Valverde): Filha de Otto, ela é criadora do "Jogo do Contente". Sonha em fazer a diferença no mundo e agora irá descobrir os conflitos, romances, dúvidas e relações na adolescência quando vive um triângulo amoroso entre João, seu melhor amigo, e Éric, o popular de escola.

João (Igor Jansen): Melhor amigo de Poliana, ele está apaixonado por ela. O adolescente mora com sua tia Ruth e ao longo da trama precisa lidar com um mistério envolvendo o manuscrito de um livro de seu falecido pai.





Kessya (Duda Pimenta): Dedicada à dança, ela está mais confiante do que nunca. Ao lado de Poliana, ela é um grande exemplo para outras meninas e sempre dá ótimos conselhos, mas quando se trata de si mesma, tem medo de avançar.





Luigi (Enzo Krieger): Agora com credibilidade na escola, não é mais perseguido pelos valentões. Ele está se dedicando em sua nova websérie e está mais seguro e expansivo, e passa a se interessar por Song Park.





Bento (Davi Campolongo): Agora ele possui 100% da mobilidade nas pernas e é motivo de orgulho. No entanto, a popularidade e atenção podem ter subido a sua cabeça, e ele se une a Éric e acaba fazendo algumas maldades.





Éric (Lucas Burgatti): Bonito e descolado, agora ele está determinado a manter sua popularidade e conquistar o coração de Poliana, mesmo que não o faça de forma honesta.





Song Park (Bella Chiang): Uma menina coreana da sala de Poliana, transferida para a escola Ruth Goulart nesse ano. Ela aparenta ser fechada, mas não é tímida e canta e dança em suas apresentações. Irá se aproximar de Kessya e de Helena, com quem irá causar intrigas na turma.





Helena (Luisa Bresser): É a filha mais velha do casal Davi e Eugênia. Helena é inteligente e bonita, porém um pouco rebelde. Irá se juntar com Song e aprontar muito, e também desenvolverá certo interesse em João, o que causa ciúmes em Poliana.





Chloe (Mari Campolongo): É a filha mais nova de Davi e Eugênia, e muito próxima de Pedro, seu irmão. Apesar de ser nova, tem boas ideias e argumentos, sem deixar se ser meiga e inocente.





Pedro (Tavinho Martins): Filho do meio de Davi e Eugênia, foi adotado junto com Chloe. É um menino extrovertido, divertido e apaixonado por basquete. Tem como Davi seu maior herói.





Yuna (Marianna Santos): Irmã mais nova de Song, ela também é transferida para a escola Ruth Goulart. Ela é discreta, corajosa e audaciosa, além de ser muito ligada à tecnologia. Se aproxima de Chloe e Pedro.





Mário (Théo Medon): Apesar de estar famoso por seu canal de gameplay, ele ainda traz conflitos apra dentro de casa. Joana, sua mãe, acha que ele passa muito tempo jogando, mas Sérgio, seu pai, discorda.





Gael (Kauan Siqueira): Só pensa em futebol e agora enfrenta o conflito de todo garoto de sua faixa etária, por não saber ainda em qual das duas modalidades se encaixa: criança ou adolescente.





Benício (Vinícius Siqueira): Longe de Lorena, Gael e Mário, ele acaba sobrando. Fica triste ao ver que os amigos estão se afastando e tenta os reunir.





Lorena (Pietra Quintela): Bem resolvida com relação à transição de criança para adolescente, se considera mais madura do que Gael e Benício. Ela está determinada e não irá perder o foco para se tornar popular.





Pinóquio (João Pedro Delfino): Toma vida quando é roubado de Otto e ligado por Roger, Waldisney e Violeta. Apesar de ser atrapalhado no início, recebe o HD de Ester e passa a ter o processamento mais rápido e mais acesso à informação, desenvolvendo vontades e sentimentos.





Brenda (Flavia Pavanelli): Em seu primeiro ano de faculdade, está mais independente do que nunca, o que causa insegurança em Jeferson, seu namorado.





Jeferson (Vitor Britto): Competente em programação, mora com Gleyce, Kessya e Henrique, apesar de ainda ter suas diferenças com o padrasto. Ao ver os amigos saindo de casa, resolve morar com Vinícius.





Vinícius (Vincenzo Richy): Mesmo com a bolsa de estudos em Medicina, ele continua trabalhando na Ora Pães Pães. Sofre com o fim do namoro com Mirela e compartilha essa dor com Raquel.





Raquel (Bel Moreira): Com sua melhor amiga Mirela, no interior, e seu primeiro amor, Guilherme, em outro país, ela vive uma transição em todas as áreas de sua vida, tendo que lidar com Durval, seu pai super protetor.





André (Thiago Franzé): Morando com Dona Branca e Antônio, faz faculdade de Administração. Bagunceiro e sem noção de convivência ele causa dor de cabeça para sua tia-avó e seu marido.





Celeste (Allana Lopes): Divide casa com Brenda e Raquel, mas vive atrasando o aluguel, pegando roupas emprestadas sem pedir e comendo comida que não ajudou a comprar ou preparar.





Formiga (Humberto Morais): Bonzinho e humilde, trabalha como garçom na Ora Pães Pães. Tem sempre Vini, Jeferson, Brenda, Raquel, André e Durval por perto, que sempre o ajudam a seguir a direção certa.





Luca Tuber (Giovanni de Lorenzi): Fez faculdade de Social Media Marketing na Califórnia, mas volta ao Brasil para terminar os estudos com a desculpa de investir no próprio país, mas na realidade ele foi expulso da faculdade dos EUA por má conduta.





Glória (Clarisse Abujamra): Mãe de Otto, Roger e Marcelo, é uma mulher sincera e alegre. Vive momentos complicados com Roger, que sai da cadeia e resolve morar com ela.





Marcelo (Murilo Cezar): Continua como professor da Escola Ruth Goulart e pega mais trabalhos como fotógrafo no seu tempo livre. Ele continua apoiando Luísa, sua esposa, para que ela não desista se seus sonhos e de se tornar mãe.





Luísa (Thaís Melchior): Segura de si, ela administra a galeria de arte que Glória a confiou. Apesar de estar em sua melhor fase, ela teme que as tentativas frustradas de engravidar, ameacem o bom momento.





Roger (Otávio Martins): Tenta encontrar seu caminho de volta para a família se fazendo de bom moço, porém não convence ninguém da família, com exceção de Glória e Poliana.





Otto (Dalton Vigh): Discreto e elegante, decidiu se abrir para a vida sentimental e está em um relacionamento estável com Tânia. Sua empresa está no auge e agora revela alguns segredos de seu passado para Poliana.





Tânia (Ana Paula Valverde): Educada e misteriosa, ela é uma escritora de sucesso. Ela sempre consegue alcançar suas metas, porem seu jeito duro levanta suspeitas.





Waldisney (Pedro Lemos): Foragido da polícia, cansou de ser o Rato e, agora, não quer mais lidar com gente, as máquinas falam menos e são mais lucrativas. Ele acaba se afeiçoando por Pinóquio, apesar de inicialmente vê-lo somente como um instrumento para conseguir seus objetivos.





Violeta (Gabriela Saadi): Filha de Antônio, ela é uma criminosa foragida da polícia, mau-caráter e gananciosa. Usa a formação acadêmica custeada com tanto esforço pelo pai, para o mal. Porém, viver tanto tempo num buraco com Roger, Waldisney e Pinóquio, fez com que ela repensasse a vida.





Ruth Goulart (Myrian Rios): Diretora da escola, ela tem seus alicerces estremecidos quando Renato, um grande amor da juventude, ressurge como funcionário do colégio e namorado de sua braço direito e melhor amiga, Helô.





Renato (Junno Andrade): Charmoso e gente fina, é um talentoso musicista que passa a dar aula na escola Ruth Goulart, e acaba sendo desorganizado como professor. Ao ver Ruth, os dois ficam balançados, mas ele namora Helô, a melhor amiga da diretora, o que vai causar muito conflito entre os três.





Helô (Elina de Souza): Dedicada ao trabalho na escola Ruth Goulart, é muito competente e companheira. Mas tudo isso está prestes a mudar quando Helô apresenta Renato com seu novo namorado à amiga.





Henrique (Paulo Américo): Irmão de Helô e casado com Gleyce, ele é professor universitário e apesar de discordar da esposa em alguns aspectos, nunca permite que isso entre no caminho do bom relacionamento deles.





Gleyce (Maria Gal): Forte e corajosa, termina a faculdade e está mais empenhada do que nunca em ajudar a comunidade Bem-te-vi, sem medo dos bandidos.





Dona Branca (Lilian Blanc): O mundo ranzinza, desconfiado e hipocondríaco que dona Branca criou está ameaçado pela leveza, alegria e amor que Antônio, o companheiro que sempre mereceu ter ao seu lado, traz para sua vida.





Antônio (Jitman Vibranovski): Casado e feliz, ele desfruta das grandes emoções de seu relacionamento com Dona Branca. Continua trabalhando na residência de Luísa, não só cuidando do jardim, mas de toda a casa, e continua o mesmo grande amigo e mentor da menina que viu se tornar mulher.





Nanci (Rafaela Ferreira): Agora trabalha como chef de cozinha em grandes eventos e está no caminho para ajeitar de uma vez por todas sua vida amorosa.





Davi (Marcello Airoldi): O médico impulsivo não mede esforços para ajudar o próximo. Seus maiores desafios são fora de casa, sempre se preocupando demais com os outros, o que causa conflitos em seu casamento.





Eugênia (Amanda Acosta): Esposa de Davi, é muito inteligente, carinhosa e organizada -até demais. Quando algo sai fora do planejado, ela fica desestabilizada e arruma tudo para pôr as coisas em ordem novamente.





Durval (Marat Descartes): Mesmo com a situação financeira mais tranquila, não cede aos esforços de Claudia para ceder mais aos pedidos perdulários dos filhos, aproveitar uma noite romântica e jantar fora num restaurante.





Claudia (Letícia Cannavale): Ela sofre por viver longe de Yasmin, que preferiu morar com o pai. Se sente desmotivada com o emprego e decide pedir para Otto um cargo com mais responsabilidades.





Joana (Daniela Paschoal): Mãe de Luigi e Mário, também trabalha na empresa de Otto e é amiga de Claudia e Luísa. Seu casamento está desgastado, o que a leva a pensar na possibilidade de uma separação.





Sérgio (Guilherme Boury): Pai de Luigi de Mário, não sabe como reverter as brigas e discussões com Joana. Quando precisa sair de casa depois de uma briga com Joana, fica sem ter para onde ir de imediato e tem a brilhante ideia de morar em sua sala na Onze.