Douglas Silva também apontou uma aranha perto de Eslovênia. "Sério?!", exclamou a sister, que logo pensou que era brincadeira do ator para assustá-la. "Tô falando. Tá vendo a parede? Não tá vendo? Aqui na parede preta, na parte preta. Vai subir aqui no roxo", disse Douglas.

Participantes indesejados surgiram durante a décima Prova do Líder no Big Brother Brasil 22 (Globo). Aranhas apareceram enquanto os brothers conversam no local da dinâmica.

Prova

A dinâmica não terá um limite de máximo de tempo estabelecido, diferente de como foi a vitória de Lucas Desta vez, não houve veto do líder e todos os brothers participam da prova. Com isso, a ordem dos participantes foi definida em sorteio. Ficou da seguinte forma:

Dinâmica da semana





Antes de anunciar a Prova do Líder, o apresentador Tadeu Schmidt revelou como seria a dinâmica da 10ª semana do BBB 22. Já com um novo líder definido, a programação será da seguinte forma:

No sábado (26) rola a Prova do Anjo, em que o vencedor vai poder imunizar uma pessoa. Na formação do Paredão triplo no domingo (27), o líder indica uma pessoa, a casa vota no confessionário e os dois mais votados vão para berlinda. Qualquer empate, além de duas pessoas, o Líder vai escolher 'quem salva'.





Seguindo a dinâmica, Apenas o primeiro mais votado tem direito ao contragolpe. Todos, menos o indicado do líder, jogam o bate-volta.