Tadeu Schmidt imita 'brisas' de Pedro Scooby, recém-eliminado do BBB 22

Pedro Scooby foi o 18º eliminado do BBB22 na noite desta quinta-feira (21). Como de costume, após deixar a casa, o ex-participante foi imediatamente para a entrevista com Tadeu Schmidt, apresentador do programa. O que ninguém esperava era ver Tadeu imitando os "apagões" de Scooby, que já tinham virado meme tanto na internet quanto no próprio programa.

O momento foi embalado pela música “Because I Got High”, do rapper Afroman, que ficou marcada como a trilha sonora do surfista no BBB22. Scooby não entendeu nada.

Confira o vídeo: