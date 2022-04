Quer entender as relações internacionais? Essa lista de filmes vai te ajudar

Em um mundo interconectado e globalizado, determinadas situações que ocorrem dentro de um país acabam afetando não apenas a própria política doméstica, mas todo o sistema global. Por conta disso, as relações internacionais e a geopolítica são áreas muito dinâmicas, que mudam constantemente a partir de pronunciamentos políticos, oscilações econômicas e ações individuais das nações mais ou menos poderosas. Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

Uma das formas mais fáceis e divertidas de entender mais sobre relações internacionais e geopolítica é por meio do cinema, com obras audiovisuais que abordam o tema contando histórias reais e fictícias que têm esses movimentos políticos como pano de fundo. O coordenador do curso de Comércio Exterior e professor de Relações Internacionais da Universidade Positivo (UP), João Alfredo Lopes Nyegray, indica cinco filmes para entender melhor essas relações pelo mundo.

A Soma de Todos os Medos (2002)





Com atuações de Morgan Freeman e Ben Affleck, o filme mostra um grupo terrorista que encontrou uma bomba nuclear e planeja usá-la no Super Bowl, final da liga de futebol americano dos Estados Unidos, iniciando a 3.ª Guerra Mundial, com intenção de colocar os EUA e a Rússia em rota de colisão. “Nesse momento em que a Rússia invade a Ucrânia e tantas outras nações seguem contrárias às pretensões de Putin, e cresce o medo de que o conflito se torne nuclear, o filme de 20 anos atrás acaba sendo atual”, pontua Nyegray.

Onde assistir: Amazon Prime Video e YouTube. Continua depois da publicidade O Jardineiro Fiel (2005)





A obra é baseada em um romance no qual um diplomata investiga, por conta própria, o assassinato de sua esposa, e acaba descobrindo o que há por trás da rede de relações entre o governo britânico e as companhias farmacêuticas. “Podemos relacioná-lo em como a Rússia foi feroz ao defender a vacinação contra a covid-19 com o uso da Sputnik, criada em seu país. O filme também nos leva a cogitar se medicamentos não são testados em populações vulneráveis”, alerta o professor.

Onde assistir: Amazon Prime Video e YouTube. Senhor das Armas (2005)





Com Nicolas Cage de protagonista, o longa-metragem conta a história de um traficante de armas que vende os itens de um arsenal desprotegido da ex-União Soviética após seu desmembramento, aproveitando para tornar-se milionário com o fim da Guerra Fria. “Atualmente, o tráfico de armas e drogas estão entre os negócios internacionais mais rentáveis, movimentando bilhões anualmente. É também o setor armamentista e sua importância para algumas economias que explica a necessidade que algumas nações têm de estar sempre em guerra”, explica o especialista.

Onde assistir: Amazon Prime Video. Capitão Phillips (2013)





Baseado em fatos reais, o filme exibe o sequestro de um navio petrolífero na costa da Somália, na África, organizado por piratas somalis. “Há alguns anos, a pirataria era bastante frequente nessa região, onde circulam inúmeros navios carregados de óleo. Essa obra permite compreender a razão pela qual tantas empresas de transporte abandonam nações instáveis”, destaca Nyegray.

Onde assistir: Amazon Prime Video, Netflix, Star+ e YouTube. A Grande Aposta (2015)