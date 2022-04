Netflix divulga trailer da quarta temporada de Stranger Things

A Netflix divulgou nesta terça-feira (12) o primeiro trailer da quarta temporada de Stranger Things para a alegria dos fãs da série, que desta vez serão presenteados com uma divisão de episódios em dois volumes. O volume um que vai ao ar dia 27 de maio e o volume dois no dia primeiro de julho.





A última temporada do seriado foi ao ar em julho de 2019 e desde então os fãs aguardam ansiosos as novas histórias e aventuras do grupo "A Campanha" formado por Mike Wheeler, Will Byers, Lucas Sinclair e Dustin Henderson, que ao decorrer das temporadas incluiram Onze, a garotinha que possui poderes sobrenaturais, e Max Mayfield.

O vídeo mostra o grupo de amigos morando em outro lugar e como estão se adaptando longe da cidade de Hawkins, onde nas primeiras temporadas presenciaram diversas mortes e lutaram bravamente contra os demogorgons, os monstros humanoides do Mundo Invertido.

Também tem cenas de Hopper (personagem que todos pensam estar morto) lutando na Rússia, Max sendo possuída e saindo do chão e um demogorgon diferente, que os fãs brincaram dizendo que fez harmonização facial, por ter uma aparência facial mais humana.





A quarta e penúltima temporada de Stranger Things promete ser assustadora e cheia de surpresas.