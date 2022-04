Natália Deodato é a 13ª eliminada do BBB 22 com 83,43% dos votos

A modelo e designer de unhas Natália Deodato é a 13ª eliminada da 22ª edição do Big Brother Brasil. A sister recebeu 83,43% dos votos na noite desta terça-feira (12) e deixou a casa mais vigiada do Brasil. Natália disputava a permanência na casa com Gustavo e Paulo André. Gustavo recebeu 14,3% dos votos e PA, 2,27%.





"Muito bem, chegou a hora. Quando terminar, seremos sete. E, olha que chique, vou começar com uma expressão em francês. A expressão é "L'esprit de l'escalier", a tradução poderia ser 'O espírito da escada'. O espírito da escada é aquela sensação de quem deixa uma discussão e quando já está longe pensa que 'devia ter falado isso, ou aquilo, aquilo outro'. Acho que tem gente aqui que não sofre desse problema", iniciou Tadeu Schmidt em seu discurso desta terça-feira.





Em seguida, o apresentador perguntou: "O Gustavo deixa alguma discussão sem lançar uma resposta e ficar satisfeito com ela?". "Aspas do Gustavo: 'vai lá, plantinha', 'você só pensa em você', 'fica quieto', 'você não sabe o que ela falou para mim'. A Nat também não deixa um debate sem troco. Aspas da Nat: 'Sai de perto de mim, cara', 'deixa de ser trouxa', 'cresce', 'você é meu pai agora?', 'Tenho que te dar benção?'. Fora eventuais gritos e algumas palavras que a gente não pode reproduzir agora porque estamos ao vivo para todo o Brasil", acrescentou.





"O PA reage também, mas tem uma característica diferente, às vezes busca uma zoação, o deboche, e aí não é só o que ele diz, mas o jeito, o gesto. Essas reações provocam novas reações, claro. O PA criou um atrito aqui ou ali, o Gustavo, de todos os Paredões possíveis, só não foi mandado para um, a Nat foi logo para os dois primeiros Paredões do programa. Conseguiu uma imunidade no terceiro, mas no quarto já estava ela lá de novo. Ela imaginava que poderia ser assim. Ela sabe que é a intensidade em pessoa. Pense nos momentos mais intensos do BBB 22. A Natália está lá. Agindo ou sofrendo as ações. Das discussões pós-festa, ao dia do balde", ressaltou.





"Dizer quem errou é uma avaliação muito subjetiva, mas tem um ponto em que posso falar com certeza: Nat, nos últimos dias, quando disse que estava sem força. Se tem uma coisa que Natália Deodato jamais vai deixar de ter, é força. Mulherão, determinada, vai atrás do que quer. Sempre tem uma força gigantesca na vida, haveria de faltar aqui no BBB? Lembra quando você ouviu coisas do tipo: 'Ninguém nunca vai te amar, porque você é toda manchada' e isso foi cruel, e você passou por cima, você adora fazer as pessoas morderem a língua. E olha o que você fez agora. Você já imaginou quantas pessoas que, por algum motivo, têm vergonha do próprio corpo e aí ligam a TV e lá está essa mulher empoderada, orgulhosa, tratando com absoluta naturalidade as suas manchinhas. ‘Vitilinda’, para usar mais uma expressão sua. E você nunca usou isso para ser vítima ou para ser proteger. Mulher forte. Aliás, essa mulher é uma menina, é tanta força que a gente esquece que ela tem só 22 anos. E conseguiu mostrar como pode ser lindo ser um céu cheio de nuvenzinhas", pontuou.





Tadeu Schmidt anuncia a eliminação de Natália e Jessilane chora bastante com a notícia. No entanto, a sister se despede de todos com tranquilidade e agradece os brothers por todo o tempo que passaram juntos. Jessi é consolada pelos meninos assim que Nat deixa a casa. A sister agora é a única mulher na casa.





Em seguida, Natália é recebida por Tadeu no estúdio e ele não aguenta esperar para dar a notícia de que a modelo foi convidada para desfilar na Beija-Flor logo após a escola ter feito uma apresentação dentro da casa no Carnaval e a sister ter dado um show de samba para todo mundo ver!





Assista: