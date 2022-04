Mais uma 'lollipoper' eliminada do BBB 22: Laís recebe 91,25% dos votos

Mais uma integrante do Quarto Lollipop deixa a casa mais vigiada do Brasil na noite desta terça-feira (22). Laís recebeu 91,25% dos votos e é a nona eliminada do BBB 22. A sister estava no paredão com Eliezer e DG. Embora Laís e Eli fossem amigos 'lollipopers' na edição, seus ADMs puxaram votos uns conta os outros.

Com a alta porcentagem, Laís entra para o ranking de maiores rejeições em paredões triplos da história do BBB.

1º Karol Conká - BBB 21: 99,17%

2º Nego Di - BBB 21: 98,76%

3º Viih Tube - BBB 21: 96,69%

4º Patrícia - BBB 18: 94,26%

5º Nayara - BBB 18: 92,69%

6º Projota - BBB 21: 91,89%

7° Laís - BBB 22: 91,25%

8º Ana Paula - BBB 18: 89,85%

9º Larissa - BBB 22: 88,59%

10º Bárbara - BBB 22: 86,02%





O paredão desta semana foi montado da seguinte forma: Gustavo foi o primeiro indicado na semana passada no dia da Prova do Líder, na quinta-feira (17). Os eliminados da edição estiveram no ao vivo com Tadeu Schmidt e participaram de duas dinâmicas. A primeira eliminou Naiara Azevedo de participar da segunda dinâmica. E na segunda dinâmica, os brothers poderiam mandar alguém da casa direto para o paredão.





No entanto, teria que ser alguém que estivesse entre os quatro com dos piores desempenhos da Prova do Líder. Estavam disponíveis: Eslovênia, Natália, Gustavo e Linn da Quebrada. Seis eliminados votaram em Gustavo e um votou em Eslovênia. Gustavo foi direto para o paredão.





Na ocasião, Arthur Aguiar venceu a Prova do Líder junto com Lucas. Arthur ficou com a liderança e Lucas com a premiação em dinheiro. No sábado (19), houve a Prova do Anjo e o vencedor foi Lucas. No domingo (20), Lucas imunizou Eslovênia e Arthur indicou Laís para o paredão. Laís puxou DG no contragolpe e o mais votado pela casa foi Eliezer. Gustavo conseguiu mais uma vez se salvar na Prova Bate-Volta.





Tadeu Schmidt iniciou o discurso na noite desta terça dizendo que "chegou a hora". "Tem algum problema com o Lollipop. Bárbara eliminada, Jade eliminada, Vini eliminado... o que esse povo fez? É uma sequência de respostas que ninguém está entendendo ou uma grande coincidência (...) São dois do Lollipop. Se sai um, o outro está fragilizado? Será que foi uma disputa acirrada? Seria agora o momento da redenção total (..)".





A sister brincou e perguntou se alguém tem algum recado para mandar para a família. Todos se despedem da médica e ela afirma para Arthur que isso é só um jogo e que lá fora quer conhecê-lo. Ele diz que vão conversar fora do game.