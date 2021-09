Liziane Gutierrez é confirmada em A Fazenda 13

Liziane Gutierrez, 31, é mais uma participante confirmada no elenco de A Fazenda 13. A modelo ficou conhecida por ter se envolvida em diversas polêmicas. O reality da Record estreia dia 14.



Continua depois da publicidade





Ao ser questionada durante o Hoje em Dia se ela costuma se envolver em barracos para aparecer, a modelo e influenciadora negou. "Nunca fiz esse tipo de coisa para aparecer. O que acontece é que como já me envolvi com pessoas da mídia essas coisas aparecem", afirmou.

Continua depois da publicidade





"Não procuro barraco, mas não fujo deles", completou.

Continua depois da publicidade





Gutierrez também disse que o público vai conhecer um outro lado dela que vai além da personalidade forte. "Meu lado humano, amo animais, ajudo causas animais. Sou vegetariana há sete anos."





"Duas coisas não vão acontecer: não vou desistir nem ser expulsa. O resto topo tudo", pontuou.

Continua depois da publicidade





Saiba mais

Continua depois da publicidade





Em julho deste ano, um vídeo da influenciadora viralizou nas redes sociais ao mostrá-la revoltada com a ação da força-tarefa do Governo do Estado de São Paulo que acabou com uma festa clandestina no Jardim América (zona oeste da cidade de São Paulo).





No registro, ela aparece gritando e xingando policiais que realizavam a operação e também lançando acusações contra o deputado federal Alexandre Frota (PSDB), que compartilhou a gravação no Twitter, e tem acompanhado as blitze que tem Vigilância Sanitária, polícias Civil e Militar e Procon.

Continua depois da publicidade





"Vocês são uns merdas, sabe por quê? Alexandre Frota assediou todo mundo nessa porra", falou, em um trecho do vídeo. "Vai tomar conta de quem torra. Vai para favela, caralho. Vai pegar na favela", continuou a mulher.

Continua depois da publicidade





No Instagram, depois, a modelo admitiu ter errado. "Eu sou sincera, sempre fui e sempre vou ser. Estou mal com essa situação por ter errado e por ter vídeos fora do contexto", declarou na ocasião.