Linn da Quebrada é a 12ª eliminada do BBB 22

A cantora e atriz Linn da Quebrada foi a 12ª pessoa a ser eliminada no último domingo (10) do BBB 22, com 77,6% dos votos. A sister estava concorrendo com Eliezer e Gustavo.





O discurso do apresentador Tadeu Schmidt chamou a atenção dos telespectadores. Schmidt focou em Linn, enaltecendo sua presença e representatividade no programa.

"Pra completar, a Lina, ela que adora brincar com as palavras e suas sonoridades, tanto que tem o nome artístico Linn da Quebrada, que pode ser lido também como Linda Quebrada ou ainda como Linda Que Brada, do verbo bradar, dizer em voz alta, gritar, proclamar, exigir. E o que brada, a Lina?

Brada por respeito. Você disse um dia desses que sempre sonhou com a possibilidade do Brasil torcer por alguém como você. E hoje eu pergunto: por que o Brasil não torceria por alguém como você? E eu acredito que você conseguiu. Que as pessoas torceram por você ou contra você, pelo que você fez dentro dessa casa e só. Eu acredito que você conseguiu.





Por sua causa, Lina, o Brasil inteiro sabe. Não tem mais desculpa para errar o pronome: é ela. Por sua causa, Lina, não tem mais desculpa para errar o artigo. É a travesti. E é travesti, e não alguma palavra pejorativa. Quem é capaz de medir o quanto esses erros mexeram com as pessoas aqui fora? O quanto definiram trajetórias aqui dentro? Não foi só o Júnior que você matou, Lina. Você matou também um bocado de preconceitos.





E pra conseguir isso, Linn não teve que bradar. Ela apenas aceitou se expor inteira, por inteiro e inteiramente. Não sei se vocês perceberam, mas hoje foi diferente, hoje não teve suspense. Hoje é dia de dizer o que precisava ser dito. Quem sai hoje é você, Lina."

A cantora Anitta se mostrou indignada nas suas redes com a eliminação de Linn e aproveitou para dar uma alfinetada no presidente Jair Bolsonaro.