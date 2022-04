Jogador Amaral é o oitavo desmascarado de 'The Masked Singer'

O jogador de futebol Amaral, 49, foi o oitavo desmascarado do The Masked Singer (Globo). O atleta foi revelado no programa deste domingo (20) como quem se disfarçou de Cachorro.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Amaral cantou a música "Me Beija", da novela "Salve-se Quem Puder", de 2020. O programa ainda contou com Ana Carolina como jurada especial na edição deste domingo. Após a revelação a cantora perguntou se o futebolista sabe tocar pandeiro, e convidou-o para participar de um show no futuro.

Continua depois da publicidade





Os nove mascarados que se apresentam neste domingo interpretaram trilhas sonoras de novelas da Globo.