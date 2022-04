Jade diz que arrogância era armadura e fala do sonho de ser atriz

Em entrevista ao Fantástico neste domingo (13), a sétima eliminada do Big Brother Brasil 22 (Globo), Jade Picon, analisou sua estratégia de jogo e revelou que postura considerada como arrogante era armadura que vestia para tentar se proteger.

Eliminada com 84,93% dos votos, a influenciadora diz que não se sentiu rejeitada e que recebeu muito carinho desde que saiu da casa mais vigiada do Brasil.

"As pessoas agora me conhecem de verdade, foi sem filtro, sem edição, sem ângulo, foi 100% eu, 100% minha verdade", afirma. "Não existe mais a vida que eu tinha antes do programa. Vai ser um novo ciclo da minha vida."





Porém, para ela, que recebeu a reportagem em seu apartamento em São Paulo, o grande problema foi a recepção de sua postura no Jogo da Discórdia, dinâmica transmitida ao vivo.





"Reconheço todos os meus privilégios e vejo como eles me ajudaram a chegar aqui onde eu estou, com certeza. Mas o fato da arrogância era mais uma armadura que eu vestia, principalmente nos Jogos da Discórdia, eu precisava ficar forte."

Além de dar continuidade a sua marca de roupas e seu trabalho como influenciadora, ela conta que tem um grande sonho de investir na carreira de atriz daqui para frente. "Comentei lá dentro que eu tenho um sonho enorme de ser atriz, era algo que eu ia estudar esse ano." Ela também reforçou que não recusaria trabalhos como apresentadora.





Em uma análise sobre o jogo, ela diz que torce para Paulo André e Pedro Scooby ."Mas gostaria muito de ver a Lina ganhando porque a história de vida dela é maravilhosa e ela merece muito. Acho que seria muito bonito de ver", afirmou. Sobre Arthur, ela também acredita que terá grandes chances de vencer o programa.