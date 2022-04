Gustavo, Pedro Scooby e Vyni estão no Paredão do BBB 22

Gustavo, Pedro Scooby e Vyni estão no Paredão desta semana do Big Brother Brasil 22 (Globo). A definição aconteceu na noite deste domingo (13) após votação com direito a contragolpe e votos no confessionário. DG conseguiu escapar da berlinda após vencer a Prova Bate e Volta.

Continua depois da publicidade A noite de Paredão começou com Arthur, anjo da semana pela terceira vez, imunizando Paulo André. "Quero que ele fique mais uma semana tranquilo no jogo", disse o ator. O atleta chorou ao receber o benefício do anjo.

Vetado da última Prova do Líder por Pedro Scooby, Eliezer escolheu puxar Gustavo para o Paredão junto a ele. "Pela minha coerência aqui no jogo e para proteger Eslô e Vyni". Gustavo, por sua vez, contragolpeou Vinícius e o levou ao Paredão. No confessionário, o bacharel em direito disse que errou ao indicar o cearense.

Já na formação deste domingo, Pedro Scooby foi indicado ao Paredão por Lucas, líder da semana. "Ele é um cara muito forte no jogo e isso me atrapalha", disse o estudante de medicina ao indicar o surfista. Enquanto DG foi o mais votado pela casa, com 5 votos.

Na Prova Bate e Volta, Douglas conseguiu se safar da berlinda após ter recebido o menor número de bolas vermelhas e eliminando Gustavo na última rodada em uma dinâmica de sorte.





Quem votou em quem



Por ordem no confessionário, Eslô votou do DG; Vini indicou no DG; Laís votou no DG; Eliezer votou no DG; Natália indicou Arthur; Jessilane votou no Eliezer; Lina indicou DG; P.A votou no Eliezer; DG na Lina; Scooby votou no Eliezer; Arthur votou no Laís; Gustavo votou no Eli.





Defesa de 30 segundos