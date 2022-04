Galvão Bueno anuncia saída da TV Globo em publicação no Twitter

O apresentador e locutor esportivo Galvão Bueno anunciou na tarde desta quinta-feira (24), via Twitter, que a partida da seleção brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo contra o Chile será a última que ele vai narrar no Maracanã com transmissão na televisão. Segundo o site Notícias da TV, o contrato do jornalista com a Globo acaba em 31 de dezembro e os jogos da Copa do Mundo no Catar devem ser os últimos trabalhos do comunicador na emissora.



Galvão, na rede social, afirmou que o jogo será de despedidas, dando sequência ao anúncio. "Último jogo da seleção no Brasil antes da Copa!! Último jogo de Tite no Brasil como técnico da seleção!! Meu último jogo da seleção no Maracanã em televisão!!", publicou o apresentador.

Considerado por muitos como a marca registrada da TV Globo em transmissões históricas na televisão brasileira, Galvão Bueno iniciou a trajetória na emissora carioca há 41 anos, após passagens pela Rádio Gazeta, TV Gazeta, TV Bandeirantes e TV Record, onde participou como comentarista da Copa do Mundo na Argentina, em 1978.





Nas redes sociais, os fãs do jornalista lamentaram a situação: "Você é uma lenda viva do jornalismo esportivo. Sentiremos saudades, Galvão", "o maior da história ao lado do Luciano do Valle", "não estou preparado pra despedida do Galvão", foram alguns dos comentários de internautas.

A partida entre Brasil e Chile vai ao ar hoje, às 20h30, com transmissão exclusiva em TV aberta pela rede Globo.