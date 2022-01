Final do reality 'A Fazenda 13' deixa Record na liderança por 40 minutos

A final do reality A Fazenda 13 deu à Record mais de 40 minutos de liderança em São Paulo na noite da última quinta-feira (16). Segundo dados do ibope, na capital paulista o programa fez uma média de 12,5 pontos com pico de 14 pontos.

No Rio de Janeiro, a atração ficou 29 minutos na liderança e registrou média de 13,8 pontos com pico de 15 pontos.

A final de A Fazenda 13 deu ao favorito Rico Melquiades o título da temporada. Ele desbancou Solange Gomes, Bil Araújo (Arcrebiano) e Marina Ferrari, levando para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão.





No momento do anúncio, Rico olhou o telão sem acreditar, abraçou Bil e Galisteu. Ele falou que não estava acreditando que ganhou o prêmio, agradeceu ao Brasil e gritou seu bordão: "Calada, vence". Galisteu disse para o peão que a única coisa que não fez foi ficar calado.





A noite começou com Adriane Galisteu anunciando a eliminação de Marina, que ficou em quarto lugar no reality. Após o anúncio, ela abraçou os outros finalistas e agradeceu a Record e as pessoas que votaram para ela ficar.

"Independente do resultado, sou muito grata de estar aqui, foi um aprendizado. Só tenho a agradecer e agora aproveitar e agarrar o momento", disse Marina.





O terceiro lugar ficou com Solange Gomes, ex-banheira do Gugu. Ela prometeu a Galisteu que nunca mais vai duvidar do seu potencial. "Essas provas [de A Fazenda] foram realmente muito difíceis para mim devido aos meus traumas do passado."





Solange agradeceu a direção do programa a oportunidade de ter participado do reality e de acreditarem nela. "Estou muito feliz de ter participado [de A Fazenda], era um sonho", afirmou.





Já Bil ficou em segundo lugar e levou para casa o prêmio de um carro. "Eu estou muito feliz, gratidão", disse o peão.





A edição de 2020 havia encerrado a sua trajetória com a terceira maior audiência desde a estreia do formato, em 2009. No confronto direto (às terças e quintas-feiras), a atração da Record superou a audiência da 9ª temporada do reality The Voice Brasil em nove oportunidades, mesmo número de vitórias do programa comandado por Tiago Leifert.





O sucesso do programa levou a Record a prolongá-lo, no meio do caminho, por mais uma semana. Em vez dos 94 dias previstos, a atração teve 101 dias –a mais longa duração de um reality do gênero no país.