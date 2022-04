Festa de Arthur no BBB tem show de pagode, estratégias e desconfiança

A Festa do Líder de Arthur Aguiar, com o tema 'Sambanejo', aconteceu na madrugada desta quinta (24) no Big Brother Brasil 22 (Globo). Para iniciar, com um palco montado no meio do gramado da casa, o ator entoou a música "Casa Revirada", parceria do brother com Matheus e Kauan.

Logo depois, o ex-Rebelde convidou Paulo André para subir no palco para cantarem juntos, o que levou a web à loucura. Enquanto isso, os outros brothers e sisters ficavam embaixo, acompanhado Arthur e PA. Ao final, Paulo André puxou um brinde para comemorar o reinado de Arthur.

O atleta, inclusive, soltou a voz e mostrou que sabe tudo sobre pagode, cantando músicas dos Menos é Mais e Sorriso Maroto, dos cantores Ferrugem, Thiaguinho, Belo e Rodriguinho, ex-Travessos.





Mas nem só para a cantoria os participantes estavam na festa em homenagem a Arthur. Conversas estratégicas entre o líder da semana com Eliezer, o papo de de Eslovênia com Lucas e a 'solidão' de Gustavo chamaram a atenção na madrugada.





Enquanto músicas de Marília Mendonça e Henrique e Juliano embalavam a Festa do Líder, Arthur e Eliezer conversaram sobre o jogo. O ator afirma que acha incoerente a aproximação das meninas do Quarto Lollipop – Laís e Eslovênia – com as Comadres – Linn da Quebrada, Natália e Jessilane – no jogo.

"Eu olhando é incoerente a formação desse grupo. E acho que o público vê da mesma forma", pontuou o atual líder. Eliezer discordou. "Eu não participo disso", afirmou.





Arthur também comentou sobre o início do jogo do Lollipop e o que ele acredita que possa ter sido o erro do grupo no BBB 22. "Vocês estavam muito tranquilos... numa vibe de boa. Esse contraste era muito sinistro.





Vocês eram tão fechados entre vocês que não percebiam. Eu olhava e pensava 'que loucura, mano'. E o Tadeu falou várias vezes isso. Nem parecia que tinha um problema acontecendo, um Paredão, Jogo da Discórdia...", analisou.





Enquanto isso, o casal Eslô e 'Barão da Piscadinha' conversava sobre coerência e confiança no jogo. A sister afirma que sujou o brother de maquiagem e pergunta se seu rosto está manchado. Lucas responde: "Você está linda".





Eslovênia responde: "Não confio em você". Em seguida, Lucas repete que ela está linda. A sister rebate: "Você não é confiável", referindo-se ao jogo em grupo do brother.





Enquanto o casal segue com a desconfiança durante a festa, Gustavo sente a falta de Laís, eliminada na terça-feira (22), com 91,25% dos votos. Mais cedo, antes da festa, o brother ficou minutos sentado olhando para stories dos dois feitos no queridômetro.





Para espantar a tristeza, o brother resolveu cair na cantoria com o restante dos brothers.





Quando entrou na casa, Gustavo chegou a criticar a 'cantoria' das primeiras semanas do reality, mas o brother se rendeu ao hino da edição. Os brothers se uniram e cantaram "Deixa Tudo Como Tá", do cantor Thiaguinho, e o bacharel em direito acompanhou.