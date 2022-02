Eliminada do BBB 22, Brunna ganha kit de jardinagem e reage à fama de planta

Brunna Gonçalves, 30, quinta eliminada do Big Brother Brasil 22 (Globo) participou do Bate-Papo da Rede BBB, comandado por Rafa Kalimann, 28, na madrugada desta quarta-feira (23) e enfrentou a repercussão da sua estadia na casa mais vigiada do Brasil aqui do lado de fora.



A entrevista transmitida pelo Globoplay e Gshow mostrou a recepção de Brunna ao mundo real após um mês e cinco dias de confinamento. A bailarina natural do Rio de Janeiro, RJ, foi eliminada com 76% dos votos e se tornou a mais votada da edição até o momento -a primeira foi Bárbara com 86% na semana passada.



Brunna enfrentou o temido Paredão com Gustavo e Paulo André e não teve chances de se salvar da berlinda no último domingo (20), já que foi indicada pelo Líder da semana, Lucas Bissoli.



No Bate-Papo Brunna reviu toda a sua trajetória na casa e encarou os memes e a fama de "planta" que ganhou dos telespectadores. Já pelo discurso do apresentador Tadeu Schmidt e a breve entrevista que concedeu a ele fora da casa, a dançarina percebeu que deixou a desejar com sua participação.

Na conversa com Rafa Kalimann, Brunna Gonçalves admitiu que ficou muito escondida no jogo e acabou perdendo a oportunidade de mostrar a sua personalidade. No entanto, ela também afirmou que é uma pessoa tranquila e que demora para se adaptar com novidades e criar conexões com pessoas.



"Eu tinha muito medo do que as pessoas podiam achar de mim, ou alguma atitude minha que pudesse por a perder tudo que eu já construí. Dá um medo, e isso muitas das vezes fez eu me retrair", comentou sobre o cancelamento.



Em certo momento Brunna tentou convencer Kalimann que ser planta também era uma estratégia, mas não deu muito certo. "Estratégia que eu tenho para me livrar do Paredão. Não me livrei? Fui me livrando até onde eu pude até chegar o Gustavo..." dizia quando foi interrompida. "Não Brunna, você não se livrou. Você está aqui agora", rebateu a apresentadora em tom descontraído.



Brunna Gonçalves deu risada com os seus memes de dança e também ficou impactada com o ranking dos eliminados, ela acreditava que era quem tinha recebido a maior porcentagem.



Rafa Kalimann fez com que Brunna apontasse o nome de quem ela não queria que ganhasse o BBB 22. Brunna escolheu Lucas como a pessoa que não ganha por opções de jogo, Arthur Aguiar quem não quer e Gustavo como a pessoa que está interpretando um personagem.



"O Arthur influencia todos. Todos. Só é burro quem não enxerga. Ele é assim: se sente ameaçado o tempo todo, é a estratégia dele. Não julgo, não, é a estratégia que ele decidiu ter. Se você é Líder, ele vai pertinho de você e tenta livrar o dele, ou tenta juntar com um grupo pra livrar ele. O objetivo final é livrar ele e não quem está perto", alfinetou.



Como tradição do Bate-Papo com o Eliminado, o participante que deixa a casa ganha um "presente" da produção do Rede BBB e Brunna ganhou nada mais nada menos que um kit de jardinagem em homenagem à fama de planta.



Brunna levou na brincadeira. "O que me conforta é que é rosa. Consegui entregar o que sempre quis: o rosa é sempre muito presente na minha vida. Isso aqui [apontou para o regador] é bom pra borrifar meu cabelo", afirmou.