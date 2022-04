Eliezer sofre com azar em Prova Bate e Volta no BBB e web se diverte

A Prova Bate e Volta deste domingo (20) no Big Brother Brasil 22 (Globo) teve um fato inusitado envolvendo um brother. Nela, disputaram a saída da berlinda os brothers Gustavo, Douglas e Eliezer. O participante, por sua vez, não contou com a sorte para se livrar do Paredão, o que chamou a atenção da web.

Dividida em 3 fases, Gustavo foi o vencedor da prova e se livrou da berlinda. DG estacionou na segunda fase do jogo. Mas o que realmente chamou a atenção foi o azar de Eliezer durante a dinâmica.

É que Eli precisou girar a roleta 11 vezes para sair da primeira fase da prova. E, das dez vezes que girou, oito saíram no número 0, que fazia com que o participante não avançasse na competição. "Me coloca direto no Paredão. Como me colocaram aqui, 6 meses de seleção para isso?", brincou o empresário.





No total, o brother conseguiu zerar a roleta 10 nas 13 vezes em que teve a oportunidade de girar a ferramenta. O apresentador Tadeu Schmidt comentou algumas vezes sobre o azar do empresário ao disputar a prova, e a WEB se divertiu com a situação. Veja abaixo a reação dos internautas:





O nono Paredão da edição está definido. DG, Eliezer e Laís estão na berlinda. O ator foi contragolpeado por Laís, que foi indicada pelo líder da semana, Arthur. Enquanto Eli foi o mais votado da casa, com 6 votos. A definição de quem fica na casa será na terça-feira (22).