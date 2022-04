Eliezer é o último eliminado do BBB 22; Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André estão na final

Eliezer é o último eliminado do BBB 22 com 65,76% dos votos na noite deste domingo (24). Arthur Aguiar e Douglas Silva estavam com o brother neste último paredão da edição e tiveram 21,15% e 13,09% dos votos, respectivamente. Na edição deste domingo, Tadeu Schmidt apresentou as trajetórias aos brothers na casa. Os quatro se emocionaram bastante ao reverem os melhores momentos destacados nos vídeos antes do anúncio do último eliminado da edição. Confira o momento da eliminação de Eliezer e trechos das trajetórias dos finalistas.

Tadeu Schmidt inicia: "Arthur, DG ou Eli? As conexões entre vocês são curiosas. DG e Arthur estiveram juntos no primeiro movimento importante, lembram? Venceram juntos a primeira prova que valia imunidade, fundamental naquela semana. Arthur botou DG em seu pódio e disse que acredita que DG seria campeão, disse até que gostaria que isso acontecesse. E aí, no Paredão Falso, essa amizade viveu o seu maior estremecimento. Agora, um pode tirar o outro do jogo. Arthur e Eli se aproximaram como nunca durante essa final. Um laço forte e inesperado. E, justamente agora, um pode tirar o outro do jogo", ressalta.

"Eli e DG estão conectados até quando não percebem, ou não têm como saber. Lá atrás, viveram juntos a vergonha de desperdiçar voto. Viveram juntos também a tensão de imaginar quem quase saiu naquele Paredão com a Laís. Nenhum dos dois, as duas pessoas que terminaram aquela votação praticamente empatadas foram vocês dois. Agora, um pode tirar o outro do jogo. Agora, uma trajetória vai ser interrompida, enquanto as outras duas vão para o pódio", continua.





"Quem vai morrer na praia? Ou, nas palavras do DG, na hora em que vamos servir os três pedaços de bolo, quem vai ficar com o guardanapo vazio?", pergunta o apresentador durante o discurso. "É o quase. O que dói é o quase. Porque você vê a conquista perto demais e, de repente, vê que ela não é sua. Se passasse longe, não tinha esse sofrimento. Se o bolo está longe, você nem sente o cheiro, não tem nem como lamentar. Mas, se o bolo passa por debaixo do seu nariz, com o cheiro mais delicioso, é muito duro aceitar que não tem um pedaço para você. Muito duro aceitar que aquele sabor com o qual você sonhou tanto, você nunca vai conhecer", pontua.





"O 'quase' é uma das palavras mais difíceis de engolir. Mas, antes que alguém venha falar de frustração, eu quero deixar aqui uma frase: Olha aonde você chegou", diz o apresentador. "Arthur, você lembra que você dizia que já entrou cancelado e, assim que batesse no Paredão, sairia? Já foram cinco Paredões em que você podia sair e aí está você, olha aonde você chegou. Eli, você é do Lollipop. Todos do Lollipop que bateram no Paredão, saíram. Você voltou cinco vezes. O que quer que houvesse de errado com aquele quarto, você conseguiu superar. DG, no terceiro Paredão, aquele da Naiara, você ia sair. Você estava fora. Eu estava escrevendo um discurso para você, e aí veio a maior virada dessa temporada. E depois você nunca mais correu risco. Olha aonde você chegou. Olha aonde vocês chegaram. Olha o que vocês viveram", declara.

"Arthur entrou se sentindo desacreditado, entrou com armaduras para se proteger e vai sair livre. Eli mergulhou em si próprio para sair melhor do que era, não se achava interessante para as pessoas gostarem dele. Eli! DG se descobriu um chorão e descobriu como isso é legal. É um novo estágio da vida. O Douglas Silva agora é o DG do BBB. As coisas que vocês fizeram dentro dessa casa não serão esquecidas, vocês viram só um pedacinho e já foram lindas, né? Claro que dá vontade de chegar um passinho adiante, mas o bolo já saiu do forno e só tem pedaço para dois de vocês. Aos que ficam, parabéns, finalistas! E ao que sai, parabéns também! Pode até não ter bolo, mas o seu guardanapo não está vazio, não. Olha aonde você chegou! Quem sai hoje é você, Eli", anuncia.





Veja a trajetória de Arthur Aguiar: