Dona Florinda e Professor Girafales eram amantes, revela filho de criador do 'Chaves'

Roberto Gomez Fernández, filho de Roberto Bolaños, criador e intérprete do "Chaves", revelou algo inesperado sobre o casal mais queridinho dos telespectadores da série: dona Florinda e professor Girafales eram amantes.



Em entrevista ao canal "Javier Alarcón", no YouTube, Fernández lembrou que o professor usava aliança. "Professor Girafales usava aliança. Em vários capítulos dá para ver a aliança em sua mão. Então, a verdadeira história do Professor Girafales é que ele é realmente casado", revelou o filho de Bolaños.



Roberto Fernández, 57, é fruto do primeiro casamento de Bolaños, com Graciela Fernandez. Mais tarde, o ator se casou com Florinda Meza, 72, intérprete de Dona Florinda, com quem viveu até sua morte, em 2014.

Já o ator Ruben Aguirre, que dá vida ao professor Girafales, morreu em 2016.



Na série, a mãe de Quico (Carlos Villagrán) é apaixonada pelo professor, que sempre vai na vila visitá-la levando um buquê de flores. Em seguida, ela sempre o convida para "tomar uma xícara de café".