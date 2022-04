DG, Eliezer e Laís estão no Paredão do BBB 22

A noite de Paredão começou com Gustavo já no Paredão, após ser indicado pela maioria dos eliminados do programa. Lucas, anjo da semana, deu o colar da imunidade para Eslovênia, que ganhou ao menos mais uma semana na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

DG, Eliezer e Laís estão no Paredão desta semana do Big Brother Brasil 22 (Globo). A definição aconteceu na noite deste domingo (20) após votação com direito a contragolpe, votos no confessionário e abertos. Gustavo, mais uma vez, conseguiu escapar da berlinda após vencer a Prova Bate e Volta.

Quem votou em quem?

Por ordem no confessionário, Scooby votou no Eliezer; Jessilane indicou no Eliezer; Paulo André votou no Eliezer; Eliezer votou no Paulo André; Laís indicou Pedro Scooby; Linn da Quebrada votou no Paulo André. Na ordem do voto aberto, Lucas indicou Eliezer; DG votou no Eliezer; Gustavo no Eliezer; Natália votou no Paulo André; Eslovênia votou no Paulo André.

Douglas Silva iniciou sua defesa dizendo que quer mais uma chance para continuar na casa. "Estou me divertindo, me jogando, brincando, estou errando. Sou ser humano falho. Estou aqui pela minha família e por mim. Preciso de vocês".



Enquanto Eliezer afirmou que tem vivido o BBB ao máximo. "Esse tempo é muito pouco para dizer o que isso significa para mim. Desde que entrei por essa porta, meu intuito foi viver isso aqui o máximo possível. Me joguei, fui eu, sei que errei, mas fui transparente comigo, com as pessoas e com o público também. Sei que às vezes é difícil me defender. Se tem alguém que gosta de mim, me deixar ficar. Ainda mais nesse momento do jogo, não quero ir embora".



Por fim, foi a vez de Laís fazer a sua justificativa para ficar na casa: "Todo desafio que proponho a fazer na vida, eu me jogo, me entrego e vivo intensamente. Exatamente como estou fazendo aqui. Está sendo uma experiência única e estou amando. Quero muito continuar no jogo e compartilhar a minha história com o público. Por favor, me deixe ficar".



Os brothers agora concorrem ao voto público para garantirem mais uma semana na casa.