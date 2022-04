David Junior vence segunda temporada do 'The Masked Singer

David Junior é o grande campeão da segunda temporada do The Masked Singer Brasil. O ator venceu o combate final contra o Camaleão, fantasia de Thiago Fragoso, e ganhou o troféu na grande final do programa no domingo (24).



Desmascarado, David Junior cantou "Rap da Felicidade" pela última vez no palco do The Masked Singer e se emocionou "Como eu vou sentir falta disso aqui. Uma dica é que eu sou chorão, né? Graças a Deus eu sou livre dessa coisa que homem não pode chorar. E a música me emociona muito. Poder estar aqui e me expor desse jeito, expor as vulnerabilidades, expor esse lado que pouca gente conhece, é tão bom".

O ator e cantor publicou em seu Instagram um texto emocionante agradecendo aos fãs e a sua esposa pelo apoio.