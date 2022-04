Boninho rebate matéria da Veja sobre fala dele na reta final do BBB 22

José Bonifácio Brasil de Oliveira, diretor da TV Globo mais conhecido como Boninho, usou as suas redes sociais no domingo (24) para contestar uma nota veiculada pela revista Veja que trazia comentários dele a respeito da reta final do BBB 22.

Quando questionado no sábado (23) pela repórter da revista Duda Monteiro de Barros no sambódromo do Rio de Janeiro sobre quem era o seu participante preferido, ele respondeu: “Meu favorito era o Scooby. Agora não vejo a hora de todo mundo sair, não aguento mais”.



A revista Veja declarou que a jornalista estava com o crachá de Veja à mostra, portando um colete verde utilizado pelos profissionais de imprensa e numa área reservada ao trabalho dos veículos de comunicação. Ao passar pela repórter, ele recebeu a pergunta e respondeu. Segundo o veículo de imprensa, não havia como ele não saber que Duda Monteiro de Barros era jornalista e que estava a trabalho.



Diante da repercussão que a nota alcançou, o diretor publicou em seu Instagram uma resposta para o veículo de imprensa e para a jornalista.

Depois, disse que não deu entrevista. “Até porque dar entrevista para a VEJA é perder tempo”, afirmou, Mauricio Lima, diretor de redação da Veja, rebateu “Tudo depende do seu ponto de vista. Para mim, perda de tempo é assistir ao Big Brother Brasil”.