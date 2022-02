Boninho adianta que vai ter prova de resistência no BBB 22 e pensa em mais dinâmicas diferentes para o paredão

A primeira prova de resistência envolvendo todos os participantes do BBB 22 (Globo) está em vias de acontecer. Foi isso o que indicou nas redes sociais Boninho, o diretor do núcleo responsável pelo programa na emissora.

"Então, vai começar tudo de novo", comentou em vídeo publicado no Instagram. "Quinta-feira é a hora de a gente decidir como vai ser a dinâmica. Prova longa, que todo mundo está pedindo e eu vou atender."

Até o momento, o BBB 22 teve apenas uma prova de resistência, e só com os participantes do grupo Pipoca (anônimos). Logo no começo do confinamento, antes mesmo de o grupo Camarote (famosos) entrar na casa, Bárbara e Laís ganharam imunidade na primeira votação e R$ 10 mil cada em um teste de fôlego.





Além da prova de resistência, o diretor está empenhado em não deixar os participantes caírem no marasmo. Ele já está arquitetando reviravoltas e pediu ajuda dos seguidores.





"Acho que pode ter consequência na prova e pensar em alguma dinâmica diferente no paredão de novo para confundir a cabecinha deles", comentou. "Essa é a nossa brincadeira. Posta aí, deixa uma ideia, quem sabe a gente usa."

A um internauta que sugeriu que os participantes fossem novamente divididos em grupos, só que deveriam votar entre eles, o "big boss" respondeu: "gostei da maldade".