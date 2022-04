BBB 22: Brothers contestam VIP de Arthur e miram vitória em Prova do Anjo

Após a Prova do Líder desta quinta-feira (17) no Big Brother Brasil 22 (Globo), que deu a liderança para Arthur Aguiar, outros brothers se sentiram incomodados com o resultado e com o grupo VIP formado pelo ator.



Para mudar o cenário, os adversários do ex-Rebelde estão focados em ganhar a Prova do Anjo, que será realizada no sábado (19). Com medo do Paredão, Eliezer foi o primeiro a demonstrar sua insatisfação com a 'alegria' do quinteto formado por Arthur, Paulo André, Pedro Scooby, Douglas Silva e Lucas.



"Tá me irritando vê-los toda semana no vip, vocês não têm noção? e o desdém deles hoje mais cedo: 'Eu não vou comer nada porque hoje vou comer filé mignon'".



"Esse Anjo tem que ser nosso. Senão, vai dar ruim de novo. Aí, não tem mais nada o que fazer", afirma Eliezer. "Acho que pela casa tu não vai, não", comenta Natália. "Ele é o voto mais comum", alerta Eslovênia. "Eu sou o voto de todo mundo lá em cima", completa o empresário.

Natália aponta que somente quatro nomes do VIP poderiam votar em Eliezer. Eslovênia, então, opina sobre concentrarem votos no Confessionário."É só a gente votar em alguém junto", sugere.



A vitória de Arthur não deixou os integrantes do quarto Lollipop muito felizes. Se sentindo ameaçada, Laís diz que "está com pé lá fora". Natália, no entanto, considerou: "Ele pode me indicar também..." "Sou eu, só ele quiser surpreender o público", devolveu Laís.



Desafeto declarado de Arthur, Laís também cogitou "movimentar o jogo" à sua maneira. Segundo ela, Caso vença a prova do anjo, sua intenção é pretende tirar o marido de Maíra Cardi no monstro.



"Eu vou ganhar o anjo, já tá escrito. Eu vou tirar o Arthur da liderança", disparou a sister, que completou relembrando que o ex-Rebelde já havia apontado ela para o castigo anteriormente.



"Sentindo que é pra ser assim. Vou tirar ele do VIP mesmo, não me importo". "Mas eu prefiro ganhar e tirar você", respondeu Gustavo. "Também vai ser ótimo, mas...", finalizou a médica.



Indicado ao Paredão da semana pelos eliminados do programa, Gustavo foi outro que demonstrou altas expectativas para vencer a prova do anjo da semana.



Segundo o brother, sua principal intenção é imunizar Laís, sua namorada no reality, além de colocar o ex-Rebelde no monstro.



Durante a conversa no quarto Grunge, o bacharel em direito também revelou qual é o cenário ideal para a berlinda da semana. "Eli. Tá chegando a hora de ir. Cedo ou tarde ele vai", disse.



Os participantes apontados pelo vencedor da Prova do Anjo para o castigo do monstro, além de sofrerem uma punição, também perdem estalecas e vão automaticamente para a Xepa -mesmo se já estiverem no VIP.