Arthur é visto como arrogante e DG desagradável em Jogo da Discórdia do BBB

Nesta segunda-feira (21), mais um Jogo da Discórdia foi realizado no Big Brother Brasil 22 (BBB 22). A dinâmica consistia em montar o ranking pessoal de cada um. Cada brother iria uma estante e pegaria uma placa com um adjetivo para, assim, montar o ranking.



Além do novo confronto entre Laís e Arthur Aguiar em mais uma dinâmica, o jogo colocou o ex-Rebelde e Douglas Silva como alvos – o primeiro como arrogante, duas vezes, e o segundo o mais desagradável entre os brothers.



Durante o jogo, DG tentou elevar o clima de paz entre os participantes, mas logo foi advertido pelo apresentador Tadeu Schmidt, que lhe cobrou seriedade para justificar suas escolhas do ranking.



O resumo do Jogo desta noite foi que, Douglas foi apontado como mais desagradável 2 vezes; Laís foi citada como mais influenciável e menos confiável; Eliezer também foi escolhido como mais influenciável; Arthur foi citado como mais arrogante 2 vezes; Gustavo foi apontado como menos confiável e mais desagradável; Lucas foi escolhido como menos verdadeiro; Eslovênia também foi citada como menos verdadeira; Paulo André foi apontado como mais influenciável.

O JOGO O primeiro a participar da 'reunião de condomínio', Eliezer precisou decidir qual seria o ranking de pessoas desagradáveis na casa. Para ele, Douglas, Gustavo e Paulo André são as pessoas com menos simpatia na casa. Da outra ponta,



Na sequência, Douglas avaliou pessoas influenciáveis na casa. Para ele, os lollipopers estão no topo do ranking. Laís ficou com o primeiro lugar.



"Dentro do jogo, a gente tinha decretado uma paz que iria se perpetuar até certo ponto. E eu acho que ela ter me puxado foi resultado de ela ter sido influenciável.



Seguindo a dinâmica, Laís listou o nível de arrogância das pessoas. Ela disse que Gustavo é o menos arrogante, com ela. Depois seguiu de baixo para cima com seus amigos. No top 3, Pedro Scooby, Douglas e Arthur Aguiar.



Já Eslovênia se atrapalhou na hora de se apresentar. Mas, colocou Gustavo, Douglas e Natália como as pessoas menos confiáveis do reality show. Laís, Eliezer e Lucas foram as pessoas mais confiáveis, de acordo com a paraibana.



Enquanto isso, Pedro Scooby se ofereceu para jogar. Disse que Douglas, Paulo André e Arthur são as pessoas menos influenciáveis. Ele ainda ressaltou que Jessilane o surpreendeu ao colocá-la mais longe do posto de influenciável. Surpreendeu o fato de ele considerar Lina a terceira mais influenciável no jogo. Colocou Lucas como o segundo mais influenciável e Eliezer no topo da lista. "Ele foi dançando conforme a música. Nunca impôs a opinião dele e fez o que quis. Eu acho que ele sempre foi seguindo a opinião dos outros", pontuou.



Arthur Aguiar disse que Paulo André é o mais confiável, seguido por Pedro Scooby e Douglas. Como menos confiável, ele colocou Laís. Depois disso, Jessilane e Gustavo como menos confiáveis.



Linn Da Quebrada precisou listar as pessoas desagradáveis dentro do reality. Para ela, Douglas é a pessoa menos agradável dentro da casa em sua convivência. Depois, disso que Jessilane e Natália são as pessoas 'menos desagradáveis' do ranking. Arthur Aguiar e Pedro Scooby completaram o pódio de pessoas mais desagradáveis.



Paulo André jogou em seguida e disse que Pedro Scooby é o jogador mais verdadeiro dentro do reality, por 'viver a sua verdade' dentro da casa. Lucas se tornou a pessoa 'menos verdadeira' dentro da casa para o atleta.



Jessilane afirmou que Eslovênia e Eliezer são as pessoas em quem ela menos confia dentro da casa. Ela disse que Lina é a pessoa mais verdadeira da casa, mas deixou uma das pessoas mais próximas, Natália, para terceiro lugar.



Lucas elencou as pessoas desagradáveis da casa. Ele colocou Gustavo no topo da lista, seguido por Paulo André, Arthur Aguiar, Eliezer. Curioso o fato de ele ter colocado duas pessoas que estão ao seu lado no VIP e com quem combinou votos no topo da lista.



Gustavo listou os arrogantes do reality show. Fez uma lista definitivamente imparcial no jogo. Elencou Arthur Aguiar, Eslovênia e Eliezer no topo da lista. Ele citou a discussão que teve com o ator, quando o ex-Rebelde disse que todo mundo que fala dele 'bate no paredão e sai'. Mais uma vez, Arthur não aceitou a crítica e tentou se justificar, dessa vez, sem sucesso.



Natália ficou por último e fez uma lista dos influenciáveis da casa. Surpreendentemente, disse que Pedro, Gustavo e Jessilane são as pessoas menos influenciáveis do programa. Por outro lado, Paulo André, Eslovênia e Laís são os jogadores com a mente mais maleável do reality show.