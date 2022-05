Arthur Aguiar é o campeão do BBB 22 com 68,96% dos votos; PA fica em segundo e DG em terceiro

Arthur Aguiar é o campeão do Big Brother Brasil 22 com 68,96% dos votos. O ator e cantor estava na final do programa com Paulo André e Douglas Silva e levou a melhor na noite desta terça-feira (26). PA ficou em segundo lugar, com 29,91% dos votos, e DG recebeu 1,13% dos votos.

A grande final foi movimentada. O BBB 22 bateu recorde de votação em uma final. Foram 751.366.679 votos desde domingo (24), sendo o maior número de todas as finais da história, e a segunda maior votação da história do programa. A primeira maior continua sendo a histórica do BBB 20 do paredão de Felipe Prior, Manu Gavassi e Mari Gonzalez, com 1,53 bilhão de votos.



Assista ao momento em que Tadeu Schmidt anuncia o vencedor da edição: