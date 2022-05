Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eliezer e Jessilane formam o 15º paredão no BBB 22

O 15º paredão do Big Brother Brasil 22 está formado! Os brothers votaram na noite desta sexta-feira (15) e Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eliezer e Jessilane foram parar na berlinda. Tudo começou com o primeiro voto do líder Gustavo que foi para Jessi. Gustavo afirmou para Tadeu Schmidt que sempre se considerou um movimentador dentro do jogo e colocava "as peças para jogar".

De acordo com o líder, a Jessi foi a pessoa que menos foi ao paredão e sua escolha foi somente por esse motivo, pois sempre estiveram juntos na Xepa e gosta muito da pessoa dela. No entanto, Schmidt anunciou que Gustavo deveria indicar uma segunda pessoa ao paredão desta sexta-feira. O líder brincou dizendo: "O caçador de Lollipop que habita em mim tem que agir". E indicou Eliezer. Gustavo deixou claro que os dois já estiveram em posições de antagonistas, mas que hoje se dão bem.

A partir das duas indicações de Gustavo, chegou o dia dos amigos Arthur Aguiar, Paulo André, Douglas Silva e Pedro Scooby se votarem. Houve uma conversa entre os brothers, com exceção do Arthur, sobre o que fariam caso precisassem votar uns nos outros. Como Arthur foi ao paredão falso, a maioria decidiu que o voto deveria ser no ator.





Arthur, Eliezer e Jessi votaram em Douglas, enquanto Paulo André, Pedro Scooby e Douglas votaram em Arthur. Gustavo desempatou e mandou Arthur para o paredão. Mas o ator teve direito a um contragolpe e puxou Douglas para o paredão.





Embora a combinação entre eles parecesse clara enquanto os votos eram anunciados no confessionário, Arthur não pareceu estar por dentro do combinado após a formação do paredão. Em conversa com Scooby disse que não concorda com isso, mas que respeita. As coisas parecem não estar muito bem resolvidas entre os amigos. Assista:

