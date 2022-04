Ana Maria Braga fará teste de DNA em 'filho' do Louro José

Ana Maria disse que o laboratório estava pronto para fazer o exame, e que depois, se o Lourinho tivesse tempo, poderia voltar para experimentar a receita que ela irá mostrar. O novo Louro José foi apresentado no início da semana, porém o intérprete do personagem não foi revelado.

"Vamos comparar o seu DNA com o do seu pai", disse Ana Maria para o novo personagem. A apresentadora ainda disse que há algum tempo fez um teste de DNA no Louro José para descobrir o sexo do animal, e que todos os registros estavam guardados.

Na manhã desta quinta-feira (7), a apresentadora Ana Maria Braga, 72, recebeu o "filho" do Louro José pela primeira vez em seu estúdio de gravação e decidiu fazer um exame de DNA. O personagem, chamado Lourinho, apareceu no Mais Você (Globo) nesta terça (5), afirmando ser neto de Ana Maria.





A novidade apareceu durante o programa Mais Você, quando imagens de um "papagaio misterioso" voando pelos Estúdios Globo em São Paulo foram exibidas. "Preciso falar com a minha avó, Ana Maria Braga", disse o papagaio, que insistia em entrar no set de gravações do programa, enquanto conversava com uma funcionária da recepção e com Fabrício Battaglini.





"Eu sou o filho do Louro José, e minha mãe disse que a minha avó é a Ana Maria Braga", completou ele. Ana Maria resolveu deixar a conversa para o programa desta quarta (6) e ele revelou que seu nome é Lourinho, "minha mãe costumava me chamar assim", explicou.





Ana Maria disse que seria importante escolher um nome artístico para ele, e mostrou a sugestão de Zézinho, enviado por uma telespectadora. "Você me emocionou muito ontem e hoje, não tem como não lembrar do meu querido Louro José. Queria te dar boas-vindas", completou a apresentadora. Ana Maria já havia avisado que no programa desta quinta-feira (7) irá conversar com o Lourinho para confirmar se ele é realmente filho do Louro José.