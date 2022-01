Streamer Gaybol faz pix para seguidores como presente de natal

Às vésperas do Natal, o streamer Gabriel Cardoso, 28, conhecido como Gaybol, animou os seguidores nas redes sociais. Na quarta-feira (22), ele anunciou no Twitter que iria distribuir dinheiro por meio do Pix para algumas pessoas como forma de retribuir tudo o que ganhou durante 2021.

"Seguinte, é Natal e esse ano não tive tempo de me organizar e fazer uma coisa massa", contou. "Então manda seu Pix que eu vou dar uma distribuída do que lucrei esse ano. Aqui é comunismo, a gente ganha para partilhar."

A publicação recebeu quase 20 mil curtidas e cerca de 6 mil comentários em pouco mais de 24 horas. Diversos internautas escreveram para Gaybol contando histórias dramáticas e explicando por que deveriam ser beneficiados por ele.





"Quase R$ 2.000 distribuídos e tem gente me mandando doação para eu continuar doando para as pessoas", comemorou o streamer. "Vocês são incríveis! Tornar o Natal de alguém melhor é o mínimo que a gente pode fazer quando tem condição. Espero ter ajudado muita gente. Continuem deixando pixes aqui!"





Gaybol é conhecido por fazer lives enquanto joga games no Twitch. Ele também faz vídeos sobre jogos e cultura pop em seu canal no YouTube, além de receber convidados no podcast Desconforto. Em 2020, ele foi um dos participantes do reality show The Circle Brasil, da Netflix, onde foi o terceiro bloqueado.