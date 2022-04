Visitantes lotam Parque Ney Braga no último dia da ExpoLondrina

O sol e o forte calor não espantaram o público, que lotou o Parque de Exposições Governador Ney Braga neste domingo (10), último dia da ExpoLondrina 2022. Desde a abertura dos portões, pela manhã, o movimento era grande e se intensificou ainda mais no decorrer da tarde. Após dois anos sem que o evento pudesse ser realizado por causa da pandemia de Covid-19, o número de visitantes da 60ª edição do evento superou a expectativa dos organizadores que estimam resultados acima dos registrados na edição anterior, de 2019.



O balanço do volume de negócios e público acumulado nos dez dias de feira só deverá ser divulgado em alguns dias, mas o presidente da SRP (Sociedade Rural do Paraná), Antônio Sampaio, não escondeu a satisfação ao comentar a resposta dos expositores e frequentadores. A entidade organizadora do evento iniciou os preparativos para a 60ª ExpoLondrina cautelosa em razão da pandemia, que ainda não chegou ao fim, mas Sampaio avalia que todas as decisões foram acertadas. “Contávamos com uma demanda reprimida, mas não contávamos que fosse desse tamanho. Nem no meu delírio mais otimista eu conseguiria prever isso.”



Em 2019, a ExpoLondrina atraiu mais de 464 mil visitantes e Sampaio acredita que o balanço do evento neste ano trará um número maior do que o registrado na edição anterior da feira. “Com certeza, vai superar os números de 2019, o que para nós é uma surpresa. Uma das grandes dúvidas que nós tínhamos era como as pessoas estavam financeiramente porque as pessoas vêm para se divertir, mas toda diversão custa. Mas foi impressionante. No sábado (9), a 1 hora da manhã, todas as barracas de alimentação estavam com fila”, comentou.







