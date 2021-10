Teatro Guaíra terá espetáculos virtuais para o Dia das Crianças

O Teatro Guaíra preparou uma programação virtual especial para celebrar o Dia das Crianças. Haverá um concerto da OSP (Orquestra Sinfônica do Paraná), que apresenta a obra Pedro e o Lobo, e ao projeto Chromakids, do BTG (Balé Teatro Guaíra). Os vídeos serão transmitidos nas redes sociais do Teatro Guaíra e da OSP no dia 12 de outubro.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A programação infantil faz parte das ações de democratização do acesso à cultura, implementadas desde 2019. Com a pandemia, por exemplo, o Teatro Guaíra reforçou sua programação virtual e atingiu 600 mil pessoas no primeiro semestre de 2021.

Continua depois da publicidade





“O virtual se transformou em um uma ferramenta essencial para a formação de plateia. Por isso, preparamos com muita dedicação essa programação para o Dia das Crianças. É uma maneira de criar o público do futuro”, afirma Monica Rischbieter, diretora do Teatro Guaíra.





Pedro e o Lobo

Continua depois da publicidade





A Orquestra Sinfônica do Paraná apresenta no dia 12, às 15h, a obra Pedro e o Lobo. O concerto virtual estará disponível gratuitamente no canal da Orquestra Sinfônica do Paraná no YouTube e pelo perfil oficial da OSP no Instagram.





A obra Pedro e o Lobo, de Prokofiev, foi escrita com o intuito de apresentar às crianças os instrumentos da orquestra. Acompanhada por um narrador, a música conta a história de Pedro, um menino amigo dos animais. Ele mora com o avô e tem como amigos um gato, um pato e um passarinho. Um dia, um lobo faminto chega na região, ameaçando a todos. Pedro, junto com seus amigos e com os caçadores, consegue levar o lobo ao zoológico.





Na versão que será apresentada pela OSP, a música foi adaptada para um quinteto de sopros com apoio de percussão. Pedro, o protagonista, será representado por uma música tema tocada por todos os instrumentos. Seu avô, por um tema tocado no fagote. O pato, pelo oboé; o gato, pela clarineta; o passarinho, pela flauta e o lobo pela trompa. A percussão executa o tema dos caçadores.





Para ambientar o concerto virtual, a equipe técnica do Teatro Guaíra inseriu os músicos em uma floresta cênica. A figura do narrador também ajuda a entreter e explicar a história para as crianças. O concerto possui cerca de 40 minutos.





Esta é a primeira vez que a OSP apresenta Pedro e o Lobo de forma virtual. A obra já foi apresentada pela Orquestra em outras ocasiões em concertos infantis presenciais. Desde 2020, a OSP tem realizado diversas atividades virtuais voltadas ao público infantil. O portal OSP para Crianças reúne vídeos musicais, brincadeiras e atividades de musicalização para o público de zero a 12 anos.





Chromakids







O Balé Teatro Guaíra lança dia 12, às 18h, o primeiro vídeo da série Chromakids. O nome remete à técnica chroma key, usada para registrar os bailarinos. Na edição, o fundo verde deu lugar às ilustrações do artista Gabriel Rischbieter. Os desenhos de Gabriel dão às coreografias o tom lúdico e divertido imaginado pelo bailarino Nelson Meira, idealizador do projeto. No total, cinco vídeos serão divulgados semanalmente nas redes sociais do Teatro Guaíra.





No primeiro episódio da série, os bailarinos tentam escapar da chuva criada por um mago. Esse personagem será o fio condutor de todos os vídeos. Nelson Meira explica que Chromakids surgiu para aliar a tecnologia ao universo da brincadeira e magia. A última coreografia também trará elementos em Libras, língua de sinais para pessoas surdas.





As coreografias foram criadas de maneira online e somente as gravações ocorreram de forma presencial para respeitar as normas de distanciamento. Nelson conta que transpor a dança elaborada virtualmente para a gravação com a técnica chroma key foi um desafio adicional. No total, houve mais de 100 horas de produção, gravação, ilustração e edição.





Serviço





Orquestra Sinfônica do Paraná | Pedro e o Lobo





Concerto Virtual

Estreia na terça-feira – 12 de outubro

Horário: 15h

Gratuito

Assista em: www.instagram.com/orquestrasinfonicaparana / www.youtube.com/OrquestraSinfonicaDoParana





Balé Teatro Guaíra | Chromakids





Estreia na terça-feira, 12 de outubro

Horário: 18h, demais episódios semanalmente no mesmo horário

Gratuito

Assista em: www.instagram.com/teatroguaira/ / www.youtube.com/c/TeatroGuairaoficial / www.facebook.com/TeatroGuaira